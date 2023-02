Paderborner Perspektiven: Stadthaus – die Skepsis bleibt

Auf exakt 66,5 Millionen Euro kommt die aktualisierte Kostenschätzung der Planer zum Bau und zur Sanierung des Paderborner Stadthauses. Das ist beinahe eine Punktlandung, denn die Verwaltung war ursprünglich von 66,9 Millionen Euro ausgegangen. Ist das Zufall? Vor allem die nicht wenigen Kritiker des Stadthaus-Projekts wollen daran nicht so recht glauben.

So sehen die Stadthaus-Pläne aus der Perspektive Marienplatz aus.

Kaum ein städtisches Bauvorhaben der vergangenen Jahre ist so umstritten wie die neue Stadtverwaltung. Hauptkritikpunkt: viel zu teuer. Die Bürger haben Sorge, dass sich die Stadt übernimmt, denn der Neubau ist ja nicht das einzige Millionenprojekt, was in der Pipeline steckt.