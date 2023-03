Stadt Paderborn lässt Paderstraße und Reumontstraße sanieren

Zu Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer kommt es im Bereich der Paderstraße und Reumontstraße: Von Montag, 13. März, an lässt die Stadt Paderborn den Kanal und die Straße erneuern. Bis Sommer 2024 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, teilt die Stadt mit.

Bauarbeiten beginnen am 13. März

Das Straßen- und Brückenbauamt sowie der Stadtentwässerungsbetrieb der Stadt Paderborn lassen die Kanalanlagen und die Verkehrsflächen der Paderstraße zwischen dem Paderwall und der Neuhäuser Straße erneuern. Hierbei sollen Arbeiter die Fahrbahn sowie die Gehwege der Paderstraße von Grund auf sanieren.

Darüber hinaus sollen Arbeiter in der Reumontstraße, vom Kreuzungsbereich mit der Paderstraße und in Richtung Paderwall, den Kanal erneuern. Anschließend stellt der Stadtentwässerungsbetrieb die Straßenverkehrsflächen wieder her. Während der Kanal- und Straßenbauarbeiten werden zudem die Versorgungsleitungen der Westfalen Weser Netz GmbH (Strom, Wasser und Gas) erneuert.

Arbeiten erfolgen abschnittsweise

Die Arbeiten sollen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten abschnittsweise erfolgen, so die Stadt weiter. Hierzu verweist sie auf die Zufahrt zum Krankenhaus St. Johannisstift, die während der Baumaßnahme erhalten bleiben müsse. An der Hausnummer 17 im Bereich Paderstraße beginnt die Maßnahme.

Während der Bauarbeiten sollen die Grundstücke grundsätzlich erreichbar bleiben, so die Stadt weiter. Je nach Baufortschritt könne es jedoch Phasen geben, in denen Verkehrsteilnehmer einzelne Grundstück kurzzeitig beispielsweise nicht mit dem Pkw befahren können. Die Rettungswege für Einsatzfahrzeuge der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes bleiben während der gesamten Bauzeit frei. Einschränkungen gebe es ausschließlich für den Anliegerverkehr beziehungsweise den Besucherverkehr zum Krankenhaus, teilt die Stadt mit.

Zum Beginn der Baumaßnahme werde zudem das derzeitige Einfahrverbot im Bereich Paderstraße und Neuhäuser Straße aufgehoben. So werde für die Zeit der Baumaßnahme eine Zufahrtsmöglichkeit von der Neuhäuser Straße aus in die Paderstraße geschaffen. Hierfür sollen die Parkplätze in diesem Bereich stillgelegt werden, um den erforderlichen Platz zu erhalten. Umleitungen werden entsprechend ausgeschildert.