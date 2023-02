Paderborn sucht einen Feuerteufel

Mehr als 22 Fälle von Brandstiftungen hat die Paderborner Polizei auf dem Westfriedhof sowie im Riemekeviertel seit Oktober 2022 registriert. Der Schaden beträgt inzwischen mehrere 10.000 Euro. Die Suche nach dem oder den Tätern läuft auf Hochtouren. Trotz mehrerer Personenüberprüfungen liegt bislang kein konkreter Tatverdacht vor.

Über den ersten Fall der aktuellen Serie berichtete die Polizei am Sonntag, 16. Oktober. Auf dem Westfriedhof wurden an verschiedenen Stellen nahezu gleichzeitig insgesamt 15 Mülltonnen oder Rollcontainer in Brand gesteckt. Die Brandstellen verteilten sich über das gesamte Friedhofsgelände.

Im November schlug der Feuerteufel unter anderem am Mittwochmorgen, 23. November, zu. Erneut wurden auf dem Westfriedhof mehrere Müllcontainer und -tonnen zerstört. Am Abend standen erneut Mülltonnen auf dem Westfriedhof in Flammen. Während die Fahndung der Polizei auf und im Umfeld des Friedhofs lief, wurde um 21.55 Uhr ein Feuer in der Nähe der Hohoffstraße bemerkt. In einer geschlossenen Doppelgarage mit Friedhofsgeräten brannte eine Mülltonne, die zuvor von einem Unbekannten in das Gebäude geschoben worden war. Unter anderem wurden das Dach und ein Anhänger beschädigt.

Holzhütte in Flammen

Wenige Stunden später bemerkten die Beamten um 3.45 Uhr bei ihrer Streife wieder Brandgeruch auf dem Friedhof. Hinter der Garage brannte diesmal eine Holzhütte mit Baumaterialien.

Auch im Dezember gab es mehrere Einsätze wegen Brandstiftungen im Riemekeviertel: In der Nacht zu Donnerstag, 8. Dezember, brannten kurz nach Mitternacht an der Riemekestraße, Gronowskistraße und Balhorner Straße mehrere Müllbehälter. In einem Fall entdeckte eine Streife eine brennende Mülltonne, die im Gefahrenbereich zwischen zwei Gebäuden und anderen Mülltonnen stand. Auch am Rewe-Markt wurde ein Feuer in einem Abrollcontainer für Papiermüll entdeckt. Polizei und Feuerwehr verhinderten hier Schlimmeres.

Eine weitere heiße Nacht gab es in der Nacht zum 28. Dezember. Erneut schlug der Täter auf dem Westfriedhof und an der Rathenaustraße zu. Diesmal brannte ein Baum.

Bis Ende Januar herrschte danach offenbar eine Pause. In der vergangenen Woche wurden dann allerdings wieder sieben Mülltonnen und Rollcontainer auf dem Westfriedhof in Brand gesetzt. Die vorerst letzten Einsätze auf dem Friedhof gab es am vergangenen Freitag- und Samstagabend.