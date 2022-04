Paderborn tanzt  zu „Cordula Grün“

Drei Tage, drei Bühnen und ein verkaufsoffener Sonntag: Nach zweijähriger Corona-Pause wird in Paderborn vom 6. bis 8. Mai wieder die wohl größte Frühjahrsparty in Ostwestfalen-Lippe gefeiert, wo Besucher alle Konzerte, Künste und Darbietungen zum Nulltarif erleben können.

Zur dreitägigen Riesenfete erwartet die Werbegemeinschaft Paderborn wieder 300.000 Besuchern. Gefeiert werden soll in „altbekannter Form“, betont Vorsitzender Uwe Seibel. Corona-Beschränkungen gebe es demnach nicht. Am Sonntag haben außerdem die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

WESTFÄLISCHES VOLKSBLATT präsentiert Top-Acts auf dem Rathausplatz

Als Höhepunkt tritt auf der Bühne des WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATTES vor dem Historischen Rathaus am Samstagabend Josh auf. Sein Überraschungshit „Cordula Grün“ war 2018 ein Millionenhit, der auf keiner Party fehlen durfte. Eigentlich sollte der Wiener bereits 2020 beim Frühlingsfest mit dabei sein. Dann kam aber die Corona-Pandemie. „Um so mehr freuen wir uns, dass er uns treu geblieben ist“, betont Olaf Menne von der Agentur Lautstrom.

Als weiteren Top-Act konnte für den Vortag ein weiterer Top-Act verpflicht werden: Von 21 Uhr soll Sängerin Leslie Clio das Publikum begeistern. Ihre Radiohits wie „I couldn‘t care less“ und „My heart ain‘t that broken“ haben viele noch im Ohr.

Neben diesen Krachern stehen weitere bekannte Namen auf dem Programm: Bürger Lars Dietrich, der mit „Sexy Eis mit Sahne“ und „Ein Bett im Kornfeld“ in den 90-er Jahren Sommerhits landete, verspricht am Sonntag ab 16 Uhr auf dem Rathausplatz gute Laune.

Zwei Stunden später, um 18 Uhr, soll An­dreas Kümmert, Gewinner von „The Voice of Germany“ und Gewinner des Vorentscheids für den „Eurovision Song Contest 2015“, auf dem Marktplatz auftreten.

Das Bühnenprogramm sei insgesamt vielfältiger als je zuvor, betont Uwe Seibel: So lädt die Gruppe „Drumbob“ am Samstag drei Mal zum Rudeltrommeln ein. Der Clou: Besucher erhalten Trommeln und Sticks und spielen mit.“ Aber auch sonst sollte auf den drei Bühnen am Rathaus, Marktplatz und in der Westernstraße für jeden Geschmack etwas dabei sein: Als Alternative zu Josh tritt am Samstag um 20.30 Uhr beispielsweise eine Queen-Coverband auf dem Marktplatz auf.

Fest der kleinen Künste

Beim großen Fest der kleinen Künste wird die Innenstadt wieder zur Freilichtbühne. Zwischen 13 und 18 Uhr zeigen fünf Straßenkünstler und -gruppen an der Westernstraße, Marienplatz, Neuer Platz und am Kamp ihr Können. Gewagte Seilartistik, Pantomime, verblüffende Kunststücke auf dem Einrad und Humor auf hohen Stelzen sollen in den jeweils 20-minütigen Aufführungen jeweils am Samstag und Sonntag zu sehen sein. Die Blöcke seien in diesem Jahr besser aufein­ander abgestimmt, sodass Besucher nacheinander die Shows entspannt verfolgen können. Wer alles sehen will, startet am besten jeweils um 13, 14.40 oder 16.20 Uhr an der Westerntraße bei Klingenthal.

Das Programm im Überblick Foto: Freitag, 6. Mai

Rathausplatz: 19.30 Uhr Eröffnung; 20.30 Uhr Batomae; 21.30 Uhr Top-Act Leslie Clio. Marktplatz: 19.30 Uhr Logpod Mangarstrom, 20.30 Uhr Goodbeats.

Westernstraße: 19 Uhr Cheap Dirt.



Samstag, 7. Mai

Rathausplatz: 13 Uhr, 15.15 Uhr und 18 Uhr: Drumbob‘s Rudeltrommeln; 14 Uhr Matthias Lüke & Band; 15.45 Uhr Querspringer TanzBau Paderborn; ab 19.30 Uhr Kürsche; danach 21 Uhr Top-Act Josh.

Marktplatz: 15 Uhr Musikzug Schloss Neuhaus; 19 Uhr Ticket to Happiness; 20.30 Uhr Queen May Rock.

Westernstraße: 19 Uhr: German Scotch.



Sonntag, 8. Mai

Rathausplatz: 13 Uhr Sax­aholics, 14 Uhr Tanzschule Stüwe-Weissenberg, 16 Uhr Bürger Lars Dietrich, 17.30 Uhr LOI.

Marktplatz: 14.30 Uhr Heimathafen Lounge; 18 Uhr Andreas Kümmert.

Westernstraße: 14.30 Uhr: Lothar Pohlschmidt ...

Streetfood-Festival mit Sommerrodelbahn

Vor dem Gymnasium Theodorianum am Kamp wird es wieder ein Street-Food-Festival mit kulinarischen Leckereien geben. Wie bereits beim Frankfurter Weg-Fest soll dort auch eine Sommer-Rodelbahn für Kinder aufgebaut werden.

Beim 37. Paderborner Frühlingsfest wird wieder mehreren lokalen Tanz- und Musikgruppen und Sängern eine Bühne geboten – vom Paderborner Matthias Lüke über die AC/DC-Tributeband Cheap Dirt über den Feuerwehrmusikzug Schloss Neuhaus bis hin zum Saxophonensemble der Musikschule und den Goodbeats.

Eigene Spotify-Playlist mit der Musik zum Fest

Die Werbegemeinschaft hat zum diesjährigen Frühlingsfest extra eine Website kreiert: www.frühlingsfest-paderborn.de. Dort zu finden ist auch eine über 90-minütige Spotify-Playlist mit Songs der auftretenden Künstlerinnen und Künstler.