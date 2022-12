Paderborn trauert um Papst Benedikt XVI.: „Ein Freund des Erzbistums“

Die Nachricht vom Tod des ehemaligen Papstes Benedikt XVI. hat auch im Erzbistum Paderborn für große Trauer gesorgt. In Paderborn war das geistliche Oberhaupt mehrfach zu Gast – noch lange vor seiner Zeit als Heiliger Vater. Wie das Erzbistum Papst Benedikt XVI. würdigt und eine Erinnerung an seine Besuche in der Paderborner Bischofsstadt...

Flaggen am Dom auf Halbmast – Requiem am Montag – Totenglocken läuten – Kondolenzbuch ausgelegt – mehrfach in Paderborn zu Gast

Wie der Vatikan mitteilte, starb der frühere Papst im Alter von 95 Jahren. In den vergangenen Tagen hatte sich der Gesundheitszustand des emeritierten Kirchenoberhauptes deutlich verschlechtert. Im Paderborner Dom zündeten Gläubige Kerzen für ihn an und beteten für ihn.

Anlässlich des Todes von Papst em. Benedikt XVI. werden ab Samstag, 31. Dezember, am Hohen Dom die Flaggen auf Halbmast gesetzt und die Totenglocken nach dem Angelus-Gebet läuten, teilt das Erzbistum Paderborn mit. Alle Pfarrgemeinden seien eingeladen, die Totenglocke zu läuten.

Das Requiem des Erzbistums Paderborn für den emeritierten Papst findet am Montag, 2. Januar, um 18 Uhr im Hohen Dom statt. Diesem steht Weihbischof Matthias König vor. Alle Gläubigen seien eingeladen, das Requiem im Dom oder im Livestream mitzufeiern. Die Mitglieder der Päpstlichen Familie und der Päpstlichen Orden sind in besonderer Weise zur Mitfeier des Requiems im Hohen Dom eingeladen, heißt es auf der Seite des Erzbistums.

Kondolenzbuch ausgelegt

Im Dom und auf einer Online-Seite des Erzbistums ist laut Erzbistum ein Kondolenzbuch eingerichtet worden, wo Menschen kondolieren können. Zu finden ist es hier: https://www.erzbistum-paderborn.de/kondolenzbuch-papst-benedikt-em-xvi

Kirche war sein Leben, seine Heimat,

ihr galt seine Freude, aber auch Sorge

Der Paderborner Diözesanadministrator Monsignore Michael Bredeck würdigte in einem Nachruf den verstorbenen Papst: Die Kirche verliere „einen Menschen, dessen Vielfalt an Begabungen und Interessen unserer Kirche und darüber hinaus der Weltgemeinschaft geschenkt wurde". Die Kirche war seine geistige und geistliche Heimat, ihr galt seine Freude, aber auch seine Sorge. „In Schmerz, aber auch mit Dankbarkeit nehmen wir Abschied von einem Zeugen der frohen Botschaft Jesu Christi, einem großen Theologen und einem bedeutenden Intellektuellen unserer Zeit.“

Erinnerungen an Besuche in Paderborn

Rückblick: „Ein alter Freund Paderborns ist Papst“, hieß es am 20. April 2005 in dieser Zeitung. Am Tag nachdem in Rom weißer Rauch aufstieg und feststand, dass Joseph Kardinal Ratzinger neues Oberhaupt von 1,1 Milliarden Christen wird. Die Nachricht wurde mit Glockengeläut gefeiert.

Bevor er zum Heiligen Vater wurde, zelebrierte Joseph Kardinal Ratzinger am 3. August 2002 im Paderborner Dom zusammen mit dem Erzbischof Hans-Josef Becker (2. von links) die Totenmesse für Johannes-Joachim Kardinal Degenhardt. Foto: Wolfram Brucks

Viele Paderborner hatten ihn bereits in Paderborn kennen lernen dürfen, beispielsweise beim Libori-Besuch am 3. August 2002. Auch wenn der Anlass damals traurig war: Der damalige Kardinal aus Bayern zelebrierte auf persönliche Bitte von Papst Johannes Paul II. die Totenmesse für Erzbischof Johannes-Joachim Kardinal Degenhardt.

Schweigend schritt Kardinal Ratzinger mit Erzbischof Hans-Josef Becker vor der Totenmesse im August 2002 von der Bartholomäus-Kapelle zum Dom. Die Paderborner ahnten nicht, dass sie den neuen Papst sahen, der jetzt im Alter von 95 Jahren verstorben ist. Foto: Wolfram Brucks

Enge und tiefe Verbundenheit

Die enge und tiefe Verbundenheit von Benedikt XVI. zum Erzbistum und zur Stadt Paderborn zeigte sich zudem 1999, als Joseph Kardinal Ratzinger damals als Päpstlicher Legat Glücks- und Segenswünsche von Papst Johannes Paul II. anlässlich der Feierlichkeiten des Jubiläums „1200 Jahre Bistum Paderborn 799 – 1999“ zu Beginn des Jubiläumsjahres überbrachte. In einer eindrucksvollen Rede forderte Ratzinger in seinem Festvortrag zu dem außergewöhnlichen Ereignis im Jahre 799 an den Quellen der Pader auf, Wahrheit und Frieden zu finden. Beim damaligen Besuch überreichte der ehemalige Bürgermeister Wilhelm Lüke dem Päpstlichen Legaten anlässlich der Eintragung ins Goldene Buch eine Nachbildung des „Pfaffentalers“.

Mindestens noch zwei weitere Male besuchte das Kirchenoberhaupt Paderborn, so bereits schon 1985 zu Libori sowie anlässlich des Besuchs von Papst Johannes Paul II. am Freitag, 21. Juni 1996. Nach Informationen dieser Zeitung besuchte er aber auch mehrfach ohne große öffentliche Beteiligung die Bischofsstadt für Privatgespräche zur Zukunft der katholischen Kirche.

Als Vertreter des Heiligen Vaters hielt der damalige Kardinal Ratzinger 1999 den Festvortrag zum Bistumsjubiläum „1200 Jahre Bistum Paderborn“ in der Kaiserpfalz. Foto: Wolfram Brucks

Auch Paderborns ehemaligen Bürgermeister Heinz Paus freute sich über die Wahl von Joseph Kardinal Ratzinger zum Papst, die Ratzinger nach eigener Aussage nicht gewünscht, sie jedoch akzeptiert habe, da er dahinter den Willen Gottes vermutete. Bei mehreren Gelegenheiten hatte Paus Gelegenheit, mit ihm persönlich zu sprechen. »Ich bin sehr angetan von diesem bedeutenden und hochintellektuellen Mann, der dennoch auf dem Teppich geblieben ist«, wurde er bei der Bekanntgabe des neuen Papstes 2005 zitiert.