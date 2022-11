Paderborn und Pamplona schätzen sich sehr

So manche Städtepartnerschaft schläft mit der Zeit ein. Die zwischen Paderborn und Pamplona gehört nicht zu solchen vertrockneten Blumen. Mit einer großen Delegation war Paderborn jetzt bei der 30. Deutsch-Spanischen Kulturwoche in der nordspanischen Stadt vertreten. Es wurde eine Woche der Herzlichkeit und Verbundenheit, erinnert sich Heino von Groote.

„Wir haben eine große Wertschätzung deutscher Kultur erlebt, die Städtepartnerschaft funktioniert“, sagt der Präsident des Freundeskreises der Jakobuspilger aus Paderborn, die in Pamplona nahe der Magdalenenbrücke eine Herberge für Pilger betreiben, die „Casa Paderborn“. Sie hat in den vergangenen 16 Jahren etwa 70.000 Menschen aus aller Welt aufgenommen.

Zur Delegation aus Paderborn gehörten diesmal neben Bürgermeister Michael Dreier und seiner Frau der Dompropst Joachim Göbel, der Domchor, der Direktor der Gesamtschule Elsen, Siegfried Martini, und der Vorsitzende der Deutsch-Spanischen Gesellschaft Paderborn, Antonio Sierra, mit seiner Frau. Die Gesellschaft hatte sich im Februar 1978 gegründet.

Beide Städte fangen mit P an

Wie und warum, daran kann sich Partnerschaftsreferent Jesús Barrientos noch gut erinnern. Paderborner, die im Urlaub gern nach Spanien reisten und etwas Spanisch konnten, hätten sich mit spanisch sprechenden Menschen in der Domstadt zusammengetan – darunter der langjährige Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe im Brüderkrankenhaus, Pablo Riveiro. 1978 habe man zu Libori eine Folkloregruppe aus Pamplona nach Paderborn eingeladen, und die wiederum habe einen Gegenbesuch vorgeschlagen. Der kam in der Karwoche 1980 zustande. „Auf der Rückfahrt haben wir uns gedacht: Paderborn und Pamplona haben beide eine Stadtmauer, einen Erzbischof, eine Universität und fangen mit dem Buchstaben P an – da liegt doch eine Städtepartnerschaft nahe“, erzählt Barrientos.

Er selbst stammt aus Pamplona und ging mit 19 Jahren nach Braunschweig, um Deutsch zu lernen. „Die Liebe hat mich dann nach Paderborn gebracht“, verrät er. Das Gegenstück der Deutsch-Spanischen Gesellschaft Paderborn ist die im Mai 1993 gegründete Sociedad Hispano-Alemana del Norte de España con sede en Pamplona. Mit ihrem Wunsch, eine Städtepartnerschaft anzubahnen, stießen Barrientos und seine Mitstreiter beim damaligen Bürgermeister Wilhelm Lüke auf offene Ohren. Und weil auch die beiden Räte zustimmten, konnten die Bürgermeister von Paderborn und Pamplona, Wilhelm Lüke und Alfredo Jaime Irujo, die Partnerschaftsurkunden am 6. Dezember 1992 in Paderborn und am 30. Oktober 1993 in Pamplona unterzeichnen.

Bei ihrem Besuch in Pamplona schaute sich die Delegation mit Bürgermeister und Dompropst auch die Pilgerherberge „Casa Paderborn“ an. Foto: Freundeskreis der Jakobuspilger

Zu dem Zeitpunkt hatten sich auch die kirchlichen Beziehungen vertieft. Pamplonas Erzbischof José María Cirarda war zum Beispiel 1990 zum Liborifest gereist. Die enge Verbundenheit zeigte sich auch jetzt wieder bei der 30. Deutsch-Spanischen Kulturwoche in der Stadt mit 230.000 Einwohnern. Der Paderborner Domchor gab mehrere Konzerte, im Laufe der Woche trat er gemeinsam mit dem Domchor Pamplonas in der Kathedrale auf. Vor vier Jahren, als das Erzbistum den 950. Weihetag des Imad-Doms feierte, weilten die Spanier in Paderborn. Pamplonas Domkapellmeister Aurelio Sagaseta resümierte nach der Kulturwoche: „Diese kulturell-spirituellen Beziehungen zwischen den Völkern sind nützlich und wichtig, zusätzlich zu den arbeitsbezogenen Gründen und dem Tourismus.“

Mit den „arbeitsbezogenen Gründen“ meinte er das VW-Werk in Pamplona. In ihm arbeiten 5000 Menschen, darunter so mancher Deutsche. Dass auch die einfachen Menschen von der Städtepartnerschaft profitieren, war Barrientos von Anfang an wichtig. Deshalb sei auch ein jährlicher Schüleraustausch gewünscht worden, erzählt er.

Schulen und Universitäten kooperieren

Der Wunsch ging in Erfüllung. Das Gymnasium Schloß Neuhaus unterhält Kontakte zum IESO Iñaki Ochoa de Olza Pamplona, die Gesamtschule Elsen zum Colegio Carmelitas Vedruna Pamplona. In der spanischen Stadt ist auch im Namen der Grundschule Colegio Paderborn, in der Deutsch unterrichtet wird, die besondere Verbindung zwischen den Städten zu spüren. Auch die Universitäten in Paderborn und Pamplona kooperieren.

Der Austausch setzt sich auf vielen Ebenen fort, auf der Ebene der Polizei genauso wie bei der Coronar-Sportgemeinschaft, den Basketballvereinen und den Modellbaufreunden. Natürlich darf die Kunst nicht fehlen: Im Juni 2022 präsentierte sich die Kunsthochschule Pamplona beim Internationalen Fest der Begegnung im Neuhäuser Schlosspark, und auf der Bühne trat die Gruppe Mielotxin mit Volksmusik aus der Region Navarra auf.

Ebenfalls im Juni informierten sich 115 Schüler und zwölf Lehrer in Paderborn über das duale Ausbildungssystem. Und da ist nicht zuletzt das gemeinsame Anliegen des Freundeskreises der Jakobuspilger Paderborn und der Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra. Sie kümmern sich um das Wohl derer, die auf dem Weg nach Santiago de Compostela Gott und sich selbst erfahren möchten. Sie werden durch aktuelle Informationen über die Pilgerwege samt Unterkunftsverzeichnis und durch die Unterhaltung und Erneuerung von Herbergen und Hospizen unterstützt.

Gegenbesuch für Mai 2023 vorgesehen

Der Besuch in der „Casa Paderborn“ gehörte zum Programm der Deutsch-Spanischen Kulturwoche genauso wie eine Stippvisite in einem Milchbetrieb und ein Ausflug nach Roncesvalles, wo 778 die Basken eine Nachhut des fränkischen Heeres überfielen und woran das berühmte „Rolandslied“ bis heute erinnert. Ein deutscher Kinoabend, ein Oktoberfest und der Empfang durch Pamplonas Bürgermeister Enrique Maya kamen ergänzend hinzu. Maya und Dreier bekräftigten den Willen, die Städtepartnerschaft weiter auszubauen. Ein Gegenbesuch aus Pamplona ist für den 7. Mai 2023 vorgesehen, passend zur Feier des 30. Geburtstages der Städtepartnerschaft.