Zwei Verletzte bei Unfall auf dem Frankfurter Weg in Paderborn

Bei einem Abbiegeunfall auf dem Frankfurter Weg in Paderborn hat es am Freitagmittag zwei Verletzte gegeben. Der Sachschaden ist vor Ort auf 15.000 bis 20.000 Euro geschätzt worden.

Der 84-jährige Fahrer eines E-Autos der Marke Nissan wollte von der Barkhauser Straße kommend nach links auf den Frankfurter Weg abbiegen. Dabei fuhr er aus ungeklärter Ursache, so die Polizei, ungebremst in einen LKW, der an der Kreuzung auf der Linksabbiegespur des Frankfurter Wegs in Richtung Wollmarktstraße stand.

Fahrer und Beifahrer zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der Lkw-Fahrer überstand die Kollision unverletzt. Die Kreuzung wurde vorübergehend gesperrt und ist seit etwa 13 Uhr wieder befahrbar.

Ein Rettungswagen brachte die beiden Insassen des Nissan in ein Paderborner Krankenhaus. Das Auto wurde abgeschleppt.