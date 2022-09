Paderborner (52) soll drei Mädchen aus der Nachbarschaft sexuell missbraucht haben

Was ist in der Wohnung des Angeklagten in Schloß Neuhaus passiert? Vor allem dort soll ein heute 52-Jähriger drei Mädchen aus der Nachbarschaft sexuell missbraucht haben, teilweise sollen es schwere Fälle sein. Seit Dienstag muss er sich vor dem Landgericht Paderborn verantworten.

Laut der Anklage geht es um insgesamt 18 Fälle des sexuellen, teilweise schweren sexuellen Missbrauchs an Kindern, die sich jeweils in drei Zeiträumen zwischen 2002 und 2018 zugetragen haben sollen. Hierbei geht es um eine heute 24-jährige Frau und ihre beiden jüngeren Halbgeschwister. Die Schwestern wohnten in der Wohnung ihres Vaters, zeitweise gemeinsam. Vor allem bei Besuchen in der Nachbarwohnung des 52-Jährigen sollen sie missbraucht worden sein. 2020 waren die Vorwürfe bekannt geworden.