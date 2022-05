Paderborner AfD fordert Vorzugsbehandlung für ukrainische Kriegsflüchtlinge

Ausländer mit oder ohne Duldungsstatus sollen in Paderborn für ukrainische Flüchtlinge Platz machen. Nicht-Kriegsflüchtlinge, „die die Lage missbrauchen, um als Trittbrettfahrer nach Deutschland zu kommen“, solle die Stadt und Lokalpolitik „aufs Schärfste verurteilen“.

Das fordert die AfD-Fraktion in einem Antrag für die nächste Ratssitzung am Donnerstag im Schützenhof. Der Leiter des Sozialamtes, Ludwig Koch, sprach am Montag auf WB-Anfrage von „Polemik“. Der Antrag sei „unfassbar“.