Paderborner Amateurtheater führt Libori-Komödie auf

Premiere am 21. Juli in der Aula des Theodorianums

„Wer stets die Wahrheit spricht“, so der Titel des kurzweiligen Stückes, das am Donnerstag, 21. Juli, um 19.30 Uhr in der Aula des Theodorianums am Kamp Premiere hat. Nachdem die Kulturwerkstatt durch Umbau bedingt derzeit geschlossen ist, hebt sich der Vorhang in diesem Jahr dort.

Müßiggänger und Menschenfeind Chiffonet verachtet die Lüge und wittert überall den Hinterhalt. Als ihm eines Tages von einem einfachen Wasserträger die verlorene Geldbörse samt Inhalt zurückgebracht wird, glaubt er an die Ausnahme von der Regel und eine besondere Idee ergreift von ihm Besitz. Kurzerhand macht er den ehrlichen und wahrheitsliebenden Finder zu einem „Lügendetektor“. „Du musst immer auf der Lauer liegen – und sobald eine Lüge in diesem Haushalt auftaucht – paff – kommst Du und deckst sie auf – ohne Gnade“, so die Anweisung des Hausherrn. Dass das auch mal nach hinten losgehen kann, ist vorprogrammiert.

Aufführungstermine Foto: 21. Juli 19.30 Uhr Premiere

22. Juli 19.30 Uhr

23. Juli 18 Uhr

24. Juli 18 Uhr

25. Juli 18 Uhr

26. Juli 18 Uhr

27. Juli 15 Uhr (Sondervorstellung in Zusammenarbeit mit der

Koordinierungsstelle rund ums Alter der Stadt Paderborn)

28. Juli 18 Uhr

29. Juli 18 Uhr

30. Juli 18 Uhr ...

Und wie sagte doch Mark Twain seinerzeit: „Die Wahrheit ist ein kostbarer Besitz, lasst uns sparsam mit ihr umgehen“.

Der französische Lustspiel-Autor Eugéne Labiche zählt zu den Besten seiner Art und hinterließ, 1888 verstorben, insgesamt 175 erfolgreiche Stücke.

Karten gibt´s im Paderborner Ticket-Center am Marienplatz 2 a