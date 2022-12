Paderborner Apotheker warnen vor Hamsterkäufen

Die Vorräte an bestimmten Medikamenten wie Fiebersaft für Kinder gehen auch in Paderborner Apotheken zur Neige.

Aktuell sind nach seinen Angaben 360 Artikel nicht lieferbar – vom Fiebersaft bis zum Blutdrucksenker. Tendenz weiter steigend. Die Fiebersenker sind derzeit aber wegen der weit verbreiteten Virusinfektionen besonders gefragt. „Dass Medikamente derzeit lieferbar sind, ist die Ausnahme“, macht Hoffmann die Lage deutlich. Die Produktion von Fiebersaft sei gedrosselt, deswegen werde derzeit vorwiegend in Länder geliefert, die mehr zahlen.

„In Österreich gibt es zum Beispiel keinen Versorgungs-Engpass. Wer also dort jetzt Urlaub macht, sollte etwas Fiebersaft mitbringen. Für den Eigenverbrauch ist das erlaubt“, sagt der Apotheken-Sprecher. Die Nachrichten über den Medikamentenmangel führten außerdem dazu, dass sich viele Patienten derzeit bevorraten. Das verschlimmere die Situation zusätzlich – vor allem für diejenigen, die akut erkrankt seien.

Kaum Produktion in Deutschland

Neben dem Preisdruck gebe es noch ein weiteres Problem, das die Situation verschärfe: In Deutschland und der EU würden Pharmahersteller kaum noch produzieren. „Deutschland war mal die Apotheke der Welt. Es ist schade, wo wir heute hingekommen sind“, bedauert er. Von Medikamentenbörsen rät Dr. Philipp Hoffmann übrigens dringend ab. Zumindest dann, wenn es um verschreibungspflichtige, angebrochene oder gar abgelaufene Waren gehe. Sich auf solchen Börsen zu versorgen, sei keine gute Idee und sehr gefährlich, meint der Apotheker.

Apotheker Philipp Hoffmann. Foto: privat

Anders sehe es allerdings aus, wenn man sich in der Nachbarschaft oder in der Familie in einem akuten Fall mit Fiebersenkern aushelfe. Und was rät Hoffmann den Patienten? Auf jeden Fall rät der Paderborner Sprecher davon ab, jetzt Hamsterkäufe zu tätigen. Man sollte aber auch nicht zu spät für Nachschub sorgen, wenn die gewohnten Tabletten sich dem Ende näherten.

An die Politik hat Hoffmann zudem eine ganz klare Botschaft: „Es muss endlich gehandelt werden. Das System der Rabattverträge muss überdacht werden.“ Die Gesundheit könne nicht mit betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geheilt werden.