Paderborner Ärztin startet Impfaktion gegen Grippe-Welle

Paderborn

Die Grippe greift weiter um sich. 179 kranke Kinder sind allein am vergangenen Samstag zwischen 9 und 22.30 Uhr in der Bereitschaftsdienstpraxis am Paderborner Medico von einem einzigen Arzt behandelt worden. Auch in den Hausarztpraxen ist die Situation „schlimm“.