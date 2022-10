Paderborner ASP will Umweltbildung ausweiten

Der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP) ist vielen Paderbornern als Abfallentsorger und Stadtreiniger bekannt. Ein weniger bekanntes Aufgabengebiet des städtischen Eigenbetriebs ist die Umweltbildung im Rahmen der Abfallberatung. Schwerpunkte des Angebots, das sich hautsächlich an Kindertagesstätten und Schulen richtet, sind die richtige Abfallsortierung und das Recycling, Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz – aktuelle Themen also, die zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Besonders beliebt sei im Rahmen der Umweltbildung ein Besuch des Betriebsgeländes des ASP und des angrenzenden Recyclinghofes„ An der Talle“, heißt es vom ASP. „Ein wesentliches Element der Umweltbildungsangebote ist das Mitmachen und selbst aktiv werden“, schreibt dazu die Stadt in einer Mitteilung. So könnten die Kinder auf dem Recyclinghof beispielsweise der Tonne Toni helfen, sich wieder wohl zu fühlen. Denn Toni hat Bauchschmerzen. Der Bauch der Restmülltonne ist mit „falschen“ Abfällen befüllt, die die Kinder dem richtigen Verwertungsweg zuführen sollen. Dabei werden spielerisch altersgerechte Informationen zum weiteren Ablauf des Recyclings und die Bedeutung von Abfall als Ressource vermittelt. Zum Abschluss werden auch die großen Abfallsammelfahrzeuge vorgeführt, was für die Besucher oft ein Höhepunkt ist, heißt es vom Team der Umweltbildung.

Müllsammelspaziergang und Führung auf dem Recyclinghof

Für Gruppen, denen die Fahrt zum Recyclinghof organisatorisch nicht möglich ist, bietet sich der Müllsammelspaziergang an. Ausgestattet mit Warnwesten, Zangen und Eimern wird dabei die Umgebung der Kita oder Schule von herumliegendem Abfall befreit. „Die Kinder sind mit ganz viel Motivation und Spaß dabei“, sagt Anna Warnicke, Abfallberaterin beim ASP. „Das ist eine tolle Aktion: Auf der einen Seite sind die Kinder erschrocken, wie viel Müll gefunden wird, auf der anderen Seite merken sie, dass sie selber etwas dagegen tun können. Diese Eindrücke wirken nach und werden in das soziale Umfeld getragen.“

Auch Senioren sind vom Müllfahrzeug beeindruckt

Insbesondere Kitas und Grundschulen melden sich für einen Recyclinghofbesuch oder Müllsammelspaziergang an. Die Angebote unterstützen dabei, das im Unterricht oder in Projektwochen Gelernte zu untermauern und nachhaltig zu verankern. „Es gibt aber keine Altersbegrenzung, auch Seniorengruppen sind beeindruckt, wenn bei der Vorstellung eines Müllfahrzeugs das Heckteil geöffnet und die Sicht auf den Sammelraum frei wird“, berichtet Warnicke.

„Das hohe Interesse und die vielen positiven Rückmeldungen zeigen, dass unsere Umweltbildungsangebote den Nerv der Zeit treffen“, ist Dr. Dietmar Regener, Betriebsleiter des ASP überzeugt und sagt: „Wir werden unser Programm, das für Paderborner Bürger und Institutionen selbstverständlich kostenlos ist, weiter ausbauen.“

Weitere Informationen erhalten Interessierte auf der Internetseite des ASP unter www.asp-paderborn.de oder unter Telefon 05251/8811723.