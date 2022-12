Paderborner Autohaus von Vertragskündigung durch Opel betroffen 

Paderborn/Soest

Das Autohaus Bauer und Bickmeier in Paderborn verliert die Zugehörigkeit zur Marke Opel. Hintergrund sind Kündigungen von Verträgen mit allen Partner-Autohäusern in Europa durch den Stellantis-Konzern. Dieser Unternehmensholding gehört die Marke Opel an. Der Standort in Paderborn soll aber erhalten bleiben.

Von Rajkumar Mukherjee