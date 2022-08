Paderborner Autorin erzählt Geschichten in Reimform

Omas und ihre Enkelkinder – das ist eine Konstellation, die für einen nicht abreißenden Strom an Geschichten sorgt. Zwischen Buchdeckeln sind sie schon oft erzählt worden, in Versform dagegen eher selten. Diese Vorgehensweise hebt das Buch „Typisch Oma!“ der Paderbornerin Brigitta Gödde aus der Masse heraus.

„Typisch Oma“ schildert in lyrischer Form Begegnungen von Großmüttern und ihren Enkeln

Die Paderbornerin Autorin Brigitta Gödde (links) erzählt in Versform Geschichten von Großmüttern und ihren Enkeln. Illustiert hat das Buch Rosemarie Kemper (rechts).

In zwölf lyrischen Geschichten werden Begegnungen im Alltag zwischen den Generationen aus der Sicht einer Großmutter geschildert. Die Autorin, die von 1982 bis 2020 im Gymnasium Sankt Michael Französisch und Musik unterrichtet hat, selbst sagt: „Die alte Dame betrachtet die Welt mit aufmerksamen, jung gebliebenen Augen und möchte dazu beitragen, dass ihre Enkelkinder lebensfrohe, aufrichtige und gebildete Menschen werden.“

Oma achtet sehr auf die Enkel

Die Oma im von Rosemarie Kemper illustrierten Büchlein achtet darauf, dass ihre Enkel lesen, um sich neue Welten zu erschließen, dass sie Sparschweine füttern, weil „Geld ausgeben – unbedacht – hat noch keinen reich gemacht“, und darauf, dass sie nicht ungefragt auf das Eigentum anderer zugreifen. Das ist alles nicht neu, und bisweilen übertreibt es die Oma arg mit Eigenlob, aber lesenswert sind die Geschichten trotzdem.

So wie die über die „(G)raupensuppe“. Angesichts dessen, was da auf dem Herd köchelt, fragt sich der Enkel angewidert: „Welch ein Graus! Sollen wir das wirklich essen? Bah, das sieht ja eklig aus!“ Und während die Oma noch im Garten sitzt, beschließt er: „Na, ich fülle ein paar Schaufeln in das Klo – und aus der Schmaus! Plan gefasst, fix muss das gehen, Oma darf es ja nicht sehen. Drei, vier Füllen abgewogen, rein ins Klo – und abgezogen.“

„Wer nicht selber denkt, bleibt dumm“

Kriegsspielzeug im Kinderzimmer, mediale Dauerberieselung, schlechte Filme, Rechtschreibfehler und der gedankenlose Griff zum Taschenrechner – all das mag die Oma nicht. Bei den Mathehausaufgaben müssen die Enkel gefälligst selber addieren, subtrahieren, dividieren und multiplizieren. Und warum die Strenge? „Wer nicht selber denkt, bleibt dumm.“

Gelungen ist auch die Geschichte über den Maulwurf, den Oma ökologisch unbedenklich dadurch vertreiben will, dass sie viele Kinder einlädt, die ihm auf dem Kopf rumspringen, im Garten Basketball spielen, Seilchen springen und einen Geschicklichkeitsparcours absolvieren. Und Lärm machen ist ausdrücklich erwünscht! „Typisch Oma sei ein Buch, „das zu Herzen geht und von Herzen kommt“, betont Brigitta Gödde (66).

Die Gedichte-Geschichten sind bei Linnemann im Südring und in der Bonifatius-Buchhandlung für 24,95 Euro erhältlich.