Paderborner Autorin stellt Reiseführer für die Domstadt vor

Wer in Paderborn lebt, dem ist das längst klar: Die Domstadt zählt zu den schönsten Städten Deutschlands. Das dachte sich auch die hier lebende Autorin Kristin Fieseler. Sie hat einen Reiseführer mit 80 ganz persönlichen Tipps geschrieben. Das Buch trägt den Titel: „Glücksorte in Paderborn: Fahr hin und werd glücklich“. Am vergangenen Freitag ist das Buch erschienen.

„Ich hoffe, mit meinem Buch verändere ich den Blickwinkel auf diese Stadt, in die ich am 7. Oktober 1989 zog. Seitdem lässt sie mich nicht mehr los – trotz mehrerer Fluchtversuche nach Stuttgart, Aschaffenburg und Waldorf“, berichtet die Autorin.

MEHR ZUM THEMA Paderborner Autorin Maren Graf veröffentlicht zweites Kinderbuch Tinka Knitterflügel erlebt ein neues Abenteuer

Fieseler erzählt, dass sie ursprünglich einen ganz anderen Plan hatte. Sie bot damals dem Droste-Verlag ihre Krimiparodie „Max Schilling – Ich bin für euch da“ an. Doch der Verlag habe kein Interesse gezeigt. „Krimikomödien werden nicht gesucht, aber Autorinnen für Glücksorte-Reiseführer“, lautete die Antwort. Nach kurzer Bedenkzeit ließ sich die Autorin auf das Projekt „Glücksorte“ ein.

Der Reiseführer erhebt den Anspruch, Paderborn „von einer ganz anderen Seite“ zu zeigen. Neue Lieblingsrestaurants, Parks zum Entspannen oder auch schöne Läden finden sich in dem Druckwerk wieder. Das Drei-Hasen-Fenster, die Stadtbibliothek, der Nesthauser-See oder auch die Erzbischöfliche Akademische Bibliothek gehören zu den bekannten Orten.

Aber auch weniger bekannte Plätze lernt man kennen, wie das Naturschutzgebiet Moosheide, wo die halbwilden Senner Pferde, während des Sommerhalbjahres weiden und geduldig auf ihre Mohrrüben warten. Ein weiterer erwähnter Ort ist der Günsenhofsee, nördlich von Sennelager an der Auffahrt zur A33. Den See bezeichnet Kristin Fieseler als „verborgene Schönheit“.

Zu ihrem neuen Buch sagt die Autorin: „Im Großen und vor allem im Ganzen bin ich froh, dieses Projekt bekommen zu haben. Es hat mir sehr viel Freude bereitet“. Das Buch kostet 15,99 Euro und hat 168 Seiten, ISBN: 978-3-7700-2378-3.

Die Autorin Kristin Fieseler bietet am Donnerstag, 25. August, ab 17 Uhr in der Thalia Buchhandlung eine Lesung an, bei der sie aus ihrem Glücksbuch vorliest. Wer an einer Führung an zehn Glücksorten in der Innenstadt teilnehmen will, kann dies am Samstag, 20. August, tun. Treffpunkt ist am Rathaus um 11 Uhr.