Paderborner AWO zahlt weiter nach Tarif

„Der AWO-Kreisverband Paderborn ist und bleibt im Tarif“: Das hat der Kreisverband am Freitag (20. Januar) klargestellt und sich damit vom Bezirksverband OWL in Bielefeld abgegrenzt.

Im Charity-Shop an der Uhlenstraße in Paderborn bietet die Arbeiterwohlfahrt unter anderem hochwertige Second-Hand-Mode zu niedrigen Preisen an. Das Foto zeigt eine Modenschau zur Eröffnung des Shops.

Die Meldungen über die finanziellen Probleme beim Bezirksverband OWL in Bielefeld und dessen Aufkündigung der Tarifbindung träfen nur für diesen Verband zu. „Der AWO-Kreisverband Paderborn ist ein wirtschaftlich eigenständiges, vom Bezirksverband unabhängiges Unternehmen“, betont Kreisgeschäftsführerin Ulla Hoentgesberg in einer Mitteilung.

Zulage wird gezahlt

Der AWO-Kreisverband Paderborn sei finanziell solide aufgestellt und bleibe tarifgebunden. Dazu gehöre auch die Zahlung der im Dezember 2022 mit dem Arbeitgeberverband AWO Deutschland vereinbarten Zulage für den Sozial- und Erziehungsdienst rückwirkend ab dem 1. Januar dieses Jahres.

„Natürlich ist diese ungewöhnlich kurzfristige Tarifeinigung auch für uns eine echte Herausforderung“, gibt Hoentgesberg zu. Sie geht aber davon aus, dass die Tarifsteigerung im Rahmen der Leistungsverträge mit dem Kreis, der Stadt Paderborn und den weiteren Kommunen refinanziert werden könne. „Das war hier in Paderborn bisher kein Problem“, stellt Hoentgesberg fest. Weil das aber nicht überall in OWL so gehandhabt werde, sei beim AWO- Bezirksverband in Bielefeld eine große Finanzierungslücke entstanden.

Ulla Hoentgesberg, Geschäftsführerin des AWO-Kreisverbands Paderborn. Foto: AWO

Bei den landes- oder bundesgeförderten Stellen und Projekten werde es auch für den Kreisverband Paderborn schwierig, weil die Finanzierung dort in der Regel gedeckelt sei. Hoentgesberg: „Diese Lücke können wir auf Dauer nicht vollständig schließen, da sowohl unsere Mitgliederbeiträge als auch die Spenden leider rückläufig sind. Irgendwann lässt sich das auch durch unsere zahlreichen Projekte, wie den Libori-Treff, den Charity-Shop, das Bistro im Mehrgenerationenhaus, unsere Reisen und die Kursangebote, nicht mehr ausgleichen.“

1750 Mitarbeiter

Für die AWO in Paderborn engagieren sich mehr als 1250 ehrenamtliche, 350 hauptamtliche und 150 nebenberufliche Mitarbeiter. Sie kümmern sich kreisweit um Menschen, die Hilfe und Unterstützung brauchen. „Gute Beispiele dafür sind unter anderem derAWO Pflegeservice zuhause, die Übermittagsbetreuungen und Integrationshilfen in den OGS, das Mehrgenerationenhaus mit seinen sozialen Projekten sowie viele wichtige Beratungsangebote“, listet Hoentgesberg auf und verspricht in der Mitteilung: „Im AWO-Kreisverband setzen wir auch weiterhin auf erfolgreiche Verhandlungen mit den Kostenträgern, um in Paderborn sowohl die Trägervielfalt als auch viele gute, innovative Konzepte zu erhalten.“

Nach den Meldungen über den Bezirksverband OWL in Bielefeld war auch in Paderborn Unruhe aufgekommen. Kreisgeschäftsführerin Hoentgesberg wurde immer wieder darauf angesprochen, Kunden reagierten empört auf die Berichte über die Aufkündigung der Tarifbindung. Der Bezirksverband OWL hatte zum Jahresanfang die Vollmitgliedschaft im Arbeitgeberverband AWO Deutschland gekündigt. Deshalb sah sich der Kreisverband Paderborn jetzt zu der Klarstellung veranlasst.