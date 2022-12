Paderborner Bahnhofstraße wegen Feuerwehreinsatz zeitweise voll gesperrt

Im Keller eines Wohn- und Geschäftshauses an der Paderborner Bahnhofstraße hat eine Lampe im Keller an diesem Mittwoch, 14. Dezember, für einen Schmorbrand gesorgt. Während des Feuerwehreinsatzes musste die Bahnhofstraße gegen 14.30 Uhr für knapp eine Stunde voll gesperrt werden.

Lampe im Keller sorgt für Schmorbrand – keine Personen in Gefahr

Ein Kellerbrand sorgte für Verkehrsprobleme in der Bahnhofstraße. Personen wurden nicht verletzt.

Ein Rauchmelder hatte nach Angaben der Feuerwehr vor Ort den Alarm ausgelöst, ein Anrufer alarmierte die Feuerwehr. Da der Keller jedoch sehr verwinkelt ist, sei es für die Einsatzkräfte zunächst schwierig gewesen, den Brandherd zu finden, erläuterte Einsatzleiter Johannes Mollemeier von der Feuerwehr Paderborn. Alle Räume hätten kontrolliert werden müssen, einige Türen gewaltsam aufgebrochen werden, um die Ursache für den Brandgeruch und Rauch lokalisieren zu können.

Die Bahnhofstraße war für die Löscharbeiten zunächst in beiden Fahrtrichtungen zwischen Florianstraße und Gruniger Straße gesperrt. Nach einer Stunde konnte der Verkehr wieder freigegeben werden.

In dem Gebäude befinden sich im Erdgeschoss eine Spielhalle und acht Wohnungen, in denen 19 Personen gemeldet sind. Die Bewohner konnten das Haus unversehrt verlassen. Wegen der Minustemperaturen erhielten sie Zuflucht in einem benachbarten Imbiss.