Paderborner Band Goodbeats feiert zehnjähriges Bestehen

Jubiläumskonzert am 2. September im Marstallinnenhof in Schloß Neuhaus

Dabei geht es nicht nur um musikalische Erfolge, sondern auch um das, was hinter der Bühne geschieht. „Aus den Goodbeats ist mittlerweile eine kleine Familie geworden. Wir verbringen einfach sehr gerne Zeit miteinander“, sagt Schlagzeuger Sven Zumbrock.

Gegründet wurde die Band 2012, damals allerdings noch mit den Namen „Thilo and the Funky Monkeys“. Sänger Thilo Pohlschmidt erinnert sich: „Am Anfang haben wir uns im Probenraum getroffen, ein bisschen gespielt und uns gut verstanden. Als wir dann ein vorzeigbares Programm hatten, kam unser erster Auftritt in der Mietbar in Borchen beim Tanz in den Mai.“

Anschließend folgten viele kleinere Gigs in Bars wie Irish Pubs. Gerade zur Anfangszeit bekam die Band viel Unterstützung von Lothar Pohlschmidt, dem Vater des Frontsängers, der selbst in der Paderborner Musikszene aktiv und bekannt ist. Er habe der Band einige Türen geöffnet. Heute sind die Goodbeats in ganz Deutschland gefragt.

Es muss auch menschlich harmonieren

Ein Jahr nach der Gründung nannte sich die Band in „Goodbeats“ um. „Wir brauchten einen vernünftigen Namen und ich wollte nicht, dass es immer ‚Thilo und die Band‘ heißt. Wir funktionieren nur als Team und jeder hat ein Mitspracherecht“, sagt der Musiker. Denn es muss nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich harmonieren.

„Man sitzt oft mehr zusammen im Auto als man auf der Bühne steht und da ist ein guter Teamspirit essenziell. Es fühlt sich immer noch an, als wären wir einfach Freunde, die Mucke machen, nur eben in professionell.“ Das bestätigt auch Gitarrist Thommy Rosenkranz: „Wenn wir zusammen zu Auftritten fahren, ist es immer wie eine Klassenfahrt.“

Die Gründungsmitglieder der Goodbeats (von links): Julian Suck, Johannes Trupp, Thilo Pohlschmidt und Igor Lier. Foto: Goodbeats

Für die Goodbeats gab es in den vergangenen Jahren einige Veränderungen. Als die Gründungsmitglieder Johannes Trupp und Julian Suck die Band 2020 aus privaten Gründen verließen, rückten gleich vier Ersatzmusiker nach. Seither ist jedes Instrument doppelt besetzt. Auf der Bühne bleiben sie aber immer zu viert. Das Schlagzeug teilen sich Igor Lier und Sven Zumbrock, am Bass sind Daniel Hopf und Christoph Dubbel und die Gitarre wird von Thommy Rosenkranz und Tobi Müller gespielt. Nur Frontsänger Thilo Pohlschmidt ist bei jedem Auftritt dabei.

Für Thommy Rosenkranz stellt sich eine Herausforderung, die das Team meistert: „Wenn man neu in einer Band ist und die Instrumente doppelt besetzt sind, dauert es, bis man aufeinander eingespielt ist. In den letzten Monaten war es schön zu sehen, wie dieses Zusammenspiel von Auftritt zu Auftritt gereift ist.“

Auf Hochzeiten in New York und Barcelona gespielt

Die Highlights der vergangenen Jahre seien für Sänger Thilo Pohlschmidt eindeutig die beiden Auftritte im Ausland gewesen. „2017 wurden wir für eine Hochzeit in New York gebucht und 2018 durften wir auf einer Hochzeit in Barcelona spielen. Das war eine sehr schöne Zeit und wir sind gleich ein paar Tage länger für einen Kurzurlaub geblieben.“ Auch Sven Zumbrock erinnert sich an die schönen Momente: „Es gibt Erinnerungen, bei denen alle ordentlich lachen müssen. Das ist schön, wenn man nach der Show gemeinsam im Hotel sitzt und sich witzige Anekdoten erzählt.“

Auch für die Zukunft haben die Musiker bereits Pläne. Thilo Pohlschmidt: „Wir wollen den Spaß und die Spannung halten und uns gemeinsam immer weiter entwickeln.“

Anlässlich des zehnten Geburtstages der Band soll am 2. September um 19 Uhr ein Jubiläumskonzert stattfinden. Dabei sollen auch ehemalige Bandmitglieder auftreten. Erwartet werden musikalische Gäste und ein Rückblick aus Videos und Erzählungen. Tickets sind online auf www.buehne21.de oder im Paderborner Ticketcenter und bei Ticket Direkt sowie an der Abendkasse erhältlich.