Paderborner Bauvorhaben sorgen für Kostenexplosionen

So sieht der geplante Mobilitätshub am Bahnhof aus.

Ende 2021 wird das alte Bahnhofsgebäude abgerissen und Platz für etwas Neues gemacht. Nach der Grundsteinlegung geht es zügig vorwärts. Im März 2022 die erste Erfolgsbilanz: Das neue Gebäude nimmt bereits erste Formen an. Jeden Tag liefern etwa zwölf Schwerlast-Lkw neue Beton-Fertigteile vom Bremer Werk am Grünen Weg an. Anfang August weht bereits der Richtkranz an dem Gebäude – der Rohbau ist fertig. Die Fertigstellung ist bis Herbst 2023 vorgesehen. Ebenfalls zügig geht es ein paar 100 Meter weiter an der Bahnhofsbrücke vorwärts. Während der Verkehr aufgrund der Vollsperrung über Frankfurter Weg und Heinz-Nixdorf-Ring umgeleitet wird, leiden die Anwohner im Riemeke-Viertel und in der Wollmarktstraße unter den Verkehrsteilnehmern, die sich Schleichwege suchen. Im Spätsommer wird berichtet, dass die Arbeiten voll im Zeitplan liegen. Das neue Brückenbauwerk wächst und wächst. Trotzdem wird die Sperrung der Bahnhofstraße wohl erst April 2023 aufgehoben werden.