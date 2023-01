Die Benteler-Gruppe feiert an diesem Donnerstag (5. Januar) mit ihrem Holon, dem weltweit ersten autonome Mover mit Automobilstandards, Weltpremiere in Las Vegas. Der Holon Mover, ein Mini-Bus für 15 Fahrgäste, verkehrt autonom und mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern.

Mit dem Mini-Bus Holon Mover will die Benteler-Gruppe Maßstäbe im autonomen Fahren setzen.

Präsentiert wird Holon, die neue Marke der Benteler-Gruppe, noch bis Sonntag auf der„ Consumer Electronics Show“ (CES) in Las Vegas. Der autonome, vollelektrische und inklusive Mover sei führend in Sicherheit, Fahrkomfort und Produktionsqualität, verspricht das Unternehmen. Der Holon Mover verfüge über eine Reichweite von etwa 290 Kilometern.

„Unser Mover ist eine Antwort auf gesellschaftliche Megatrends: Urbanisierung, Klimawandel, Demografie – Mobilität muss sich verändern“, sagt Holon-Geschäftsführer Marco Kollmeier. „Mit unserem Mover beweisen wir, dass emissionsfreie, sichere, komfortable und inklusive Personenbeförderung möglich ist. Und geben damit die Antwort auf Verkehrsprobleme, die sich in Städten zeigen. Wir freuen uns sehr, das Fahrzeug heute der Weltöffentlichkeit vorzustellen.“ Einsatzgebiete des Movers seien „On-Demand“-Angebote, bei denen Fahrten je nach Anforderung der Fahrgäste zusammengelegt werden, aber auch der ganz normale Linienverkehr.

Pilotprojekt mit Hamburger Hochbahn geplant

Das erste Pilotprojekt ist bereits avisiert: in Deutschland mit der Hamburger Hochbahn, dem zweitgrößten Nahverkehrsunternehmen des Landes. In den USA wird der Mobilitätsanbieter Beep für die Implementierung der ersten Fahrzeuge verantwortlich sein. Als weitere Anwendungsbereiche und damit Kunden kommen private Einrichtungen wie Campus, Flughäfen oder Nationalparks hinzu. „Wir schaffen wir eine neue Dimension von smarter, nachhaltiger Mobilität, die den öffentlichen und privaten Personenverkehr ideal ergänzt“, ist Kollmeier überzeugt.

Ins Auge sticht das Fahrzeug durch ein asymmetrisches Design, das laut Holon maximale Funktionalität mit hohem Wiedererkennungswert verbinde. Ausgelegt ist das Fahrzeug auf bis zu 15 Fahrgäste und soll damit die Lücke zwischen privaten und öffentlichen Verkehrsmitteln schließen. Das Raumkonzept sei großzügig gestaltet. Die komfortable, dezent versetzte Sitzanordnung soll das Gefühl von Privatsphäre vermitteln und gleichzeitig alle Sicherheitsanforderungen erfüllen. „Jedes Detail des Fahrzeugs ist darauf ausgelegt, dass sich Fahrgäste so wohl und sicher fühlen, wie in keinem anderen Verkehrsmittel“, erläutert Silvio Pietro Angori, CEO des renommierten italienischen Designunternehmens Pininfarina.

Der Holon ist mit elektrischen Doppel-Flügeltüren ausgestattet und dank einer automatischen ausfahrbaren Rampe barrierefrei zugänglich. Foto: HOLON GmbH

Mini-Bus ist barrierefrei zugänglich

Holon verfolgt nach eigenen Angaben das Ziel, alle Menschen gleichermaßen von den Freiheiten der Mobilität profitieren zu lassen. Der Mover sei daher von Grund auf inklusiv gestaltet: Elektrische Doppelflügel-Türen samt Türlichtschranken und automatisch ausfahrbarer Rampe sowie eine serienmäßig verbaute Absenk-Funktion sorgen für den barrierefreien Zugang. Die automatische Fixierung von Rollstühlen im Fahrzeuginneren verbinde Komfort mit Sicherheit. Hinweise in Blindenschrift und ein audiovisueller Guide unterstützen sehbehinderte Menschen zusätzlich während der Fahrt.

Technisch basiert das autonome Fahren beim Holon Mover auf „Mobileye Drive™“, dem branchenweit ersten kommerziellen autonomen Fahrsystem für den Einsatz in einem definierten Betriebsbereich (Operational Design Domain). Drei Funktionen sollen dem Fahrzeug helfen, die richtigen Entscheidungen auf der Straße zu treffen: ein fortschrittliches Erkennungssystem, das verschiedene zusätzliche Sensoren einsetzt, eine innovative Kartierungstechnologie sowie ein detailliertes Modell für die Fahrweise.

Nachhaltigkeit gehöre zum Selbstverständnis der Marke Holon, betont das Unternehmen: Der Mover sei daher vollelektrisch unterwegs. Over-the-Air-Updates sorgten dafür, dass das Fahrzeug stets auf dem neuesten Stand bleibt – ohne dafür Werkstattbesuche einlegen zu müssen. In der gesamten Entwicklung sei Wert daraufgelegt worden, nachhaltige Materialien zu integrieren.

Produktion startet Ende 2025 in den USA

Der Produktionsstart für den Holon-Mover ist für Ende 2025 in den USA geplant; in den folgenden Jahren sollen weitere Produktionskapazitäten in Europa sowie dem Mittleren Osten/Asien entstehen. Die besonders flexible Plattform-Architektur mache es möglich, zeitnah außerdem weitere Varianten auf den Markt zu bringen – sowohl für den Personentransport als auch für Cargo-Anwendungen. Besonders die Zustellung auf der letzten Meile ist ein Einsatzgebiet.