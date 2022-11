Paderborner Bilder in der Bundeskunstsammlung

„Irgendwann zahlen sich die Mühen aus“, freut sich die Künstlerin über die doppelte Anerkennung. Ihre Werke befassen sich mit Köpfen – und sie selbst wird immer mehr zu einem prominenten Kopf in der deutschen Kunstszene. Dass zwei großformatige Arbeiten aus ihrer 1998 entstandenen Werkgruppe „Team“ für die Bundeskunstsammlung erworben wurden, empfindet sie als große Ehre. Mit der Anerkennung ist aber auch Geld verbunden. „Die Bilder sind gut bezahlt worden“, sagt Modlmayr, ohne die konkrete Summe nennen zu wollen.

In jedem Fall macht die Aufnahme in die zeitgenössische Sammlung den Namen Modlmayr noch bekannter. Weil der Bund die Werke für Ausstellungen ausleihen wird, zirkuliert mit ihnen auch der Name der Malerin. In Paderborn hat es vor ihr übrigens der Bildhauer Wilfried Hagebölling in die Bundeskunstsammlung geschafft.

Auf Modlmayrs beiden Bildern mit der Bezeichnung „Team Monochrom G, weiß“ sind eine Frau und ein Mann zu sehen, aber dies nur angedeutet. Von der weißen Leinwand heben sie sich kaum ab; um sie richtig zu erkennen, muss der Betrachter nah herantreten.

Wahrnehmung ist das Thema

Maria-Margaretha Modlmayr geht es nicht, anders als jahrhundertelang in der Kunstgeschichte, um die exakte Abbildung einer Person, sondern ihr geht es um Wahrnehmung. Wie deutlich nehmen wir jemanden wahr? Wie drückt man künstlerisch aus, wenn eine Person buchstäblich nicht greifbar ist? Wo fängt ein Abbild an? Wie beeinflussen Beziehungen zu einer Person, wie Philosophie und Kultur, Wetter und Stimmungen die Wahrnehmung? All das sind Fragen, die die Künstlerin, die im Allgäu geboren wurde und seit 2010 ein Atelier in Paderborn hat, beschäftigen. Ihre Porträts sind eine Art Gesichtslandschaften, mal mit klar erkennbaren Konturen, mal verschwommen.

Dieses schemenhafte Porträt eines Mannes in der Ausstellung in der Sparkasse stieß auf das Interesse des Bundes. Es gehört zu der Werkgruppe „Team“ der Paderborner Künstlerin. Foto: Oliver Schwabe

„Die Beschäftigung mit dem Gegenüber soll nicht nur eine Repräsentation des Gegenübers sein. Porträts sind immer Annäherungen an eine Person, sie funktionieren aber auch als Bild über den Porträtierten hinaus und können im Betrachter etwas anregen“, erläutert Maria-Margaretha Modlmayr. Es gehe um Annäherung und Entfernung, um Anwesenheit und Abwesenheit, um Entstehungsprozesse. „Mit Hilfe von Gesichtern kann ich sinnbildlich Themen der Malerei verhandeln“, sagt die 55-Jährige.

Modelle sitzen nicht nur stumm vor ihr

Nicht ohne Grund erinnern einige ihrer Porträts bereits im Namen an das Sfumato der Renaissance, an die Maltechnik, bei der Konturen weich verschwimmen. Gesichter dienen als Oberfläche für eine über sie hinausgehende künstlerische Kreativität, die nicht haarklein vorgezeichnet ist. Maria-Margaretha Modlmayr entscheidet sich für ein Format, für eine bestimmte Menge Farbe und wählt die Modelle aus, die nicht nur stumm vor ihr sitzen, sondern sprechen oder auf einem Instrument üben. Aber beim Malen selbst improvisiert sie. Malerei sei wie Musik, bei der ein Ton den nächsten ergebe.

Der Kunsthistoriker und Kurator Friedrich Meschede beschrieb ihre Kunst so: „Es gelingt ihr eindrücklich, die Physiognomie der Dargestellten hinter einem Schleier aus Farben und Formen allmählich erscheinen zu lassen – so allmählich, wie der Prozess des Malens sie dorthin geführt hat.“

Wer sich einen Eindruck von ihrer Kunst machen will, hat in Paderborn gerade sogar zwei Möglichkeiten dazu. Zum einen wird die Begleitausstellung zur Vergabe des Kunstpreises in der Zentrale der Sparkasse Paderborn-Detmold an der Hathumarstraße bis zum 2. Dezember verlängert. Und zum anderen bilden Modlmayrs Bilder einen zentralen Bestandteil der Schau „Intermezzo#4: Köpfe“ im Kunstmuseum im Marstall Schloß Neuhaus (bis zum 15. Januar 2023). Dort wird die Malerin in der Reihe „Artist Talk“ am Donnerstag, 10. November, um 19 Uhr über ihre Kunst und sich sprechen, begleitet von Musik.

Maria-Margaretha Modlmayr studierte in München, Madrid, Venedig und Paris, darüber hinaus hielt sie sich in Kunst-Hotspots wie Florenz und New York auf. Seit 2010 malt sie im kleinen Paderborn, sagt aber zufrieden: „Hier kann ich gut arbeiten. Und in Sachen Kunst schlummert in Paderborn noch viel Potenzial.“