Ikonen auf ukrainischen Munitionskisten als Dank für Spenden aus Paderborn

Die beiden Werke sind ein Geschenk des Bischofs Bohdan Dzyurakh von der ukrainisch griechisch-katholischen Kirche als Dank für Spenden aus Deutschland seit Beginn des russischen Angriffskrieges, wie das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken am Donnerstag in Paderborn mitteilte.

Die Heiligenbilder stammten von dem zeitgenössischem Künstler Oleksandr Klymenko, der selbst an der Front gewesen war. Als er dort feststellte, dass sehr viele Munitionskisten übrigbleiben, habe er entschieden, die Holzbretter für die Ikonenmalerei zu verwenden. Mittlerweile gibt es zahlreiche Soldaten, die an der Front leere Kisten für den Künstler sammeln. „Wenn ich zu den Soldaten komme, begrüßen sie mich begeistert und fühlen sich nicht mehr nur als Kanonenfutter. Die Ikonen sehen sie als Licht“, sagte Klymenko kürzlich in einem Interview. Er wolle mit seinen Ikonen den Menschen im Kriegsalltag Trost spenden und sie daran erinnern, dass im christlichen Glauben nicht die Gewalt und der Tod das letzte Wort haben.

Das Bonifatiuswerk, das europaweit Diaspora-Gemeinden unterstützt, hat nach eigenen Angaben seit Februar zahlreiche Projekte für ukrainische Geflüchtete in Deutschland, dem Baltikum und Nordeuropa gefördert. So kamen demnach 11.500 Euro Kindern aus dem Kriegsland zugute, die in Berlin von der katholischen Jugendhilfeeinrichtung „Manege“ und der Caritas mehrere Monate lang betreut wurden. Das Geld war im Sommer bei einem internationalen Friedensgebet und einer Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Sänger Michael Patrick Kelly in Paderborn zusammengekommen.

„Wir möchten mit unseren Möglichkeiten so zu einer friedlicheren Welt beitragen“, sagte der Vorstand des Bonifatiuswerkes, Generalsekretär Georg Austen. Die beiden Ikonen würdigte er als eindrucksvolles Geschenk. Es sei ein Zeichen der Verbundenheit und der Hoffnung auf Frieden. „Gleichzeitig halten die Bilder in uns wach, dass Solidarität und Hilfe weiterhin nötig sind“, betonte Austen.