Paderborner Bonifatiuswerk präsentiert Firm-App

Das in Paderborn ansässige Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken hat eine Firm-App entwickelt. Sie soll zukünftigen Firmlingen bei ihrer Firmvorbereitung helfen. Ab Pfingsten wird die kostenlose App in den App-Stores für iPhones und Android-Smartphones erhältlich sein.

Das katholische Hilfswerk, das jährlich ein neues Leitwort mit zahlreichen Begleitmaterialien für die Firmvorbereitung erarbeitet, bringt erstmals eine App auf den Markt und beschreitet damit neue Wege, wie es in einer Mitteilung heißt. „Mit der neuen App möchten wir die inhaltlichen und organisatorischen Aspekte der Firmvorbereitung bundesweit vereinfachen, stärken und die pastorale Arbeit vor Ort unterstützen“, erläutert Julian Heese, Leiter des Bereichs missionarische und diakonische Pastoral im Bonifatiuswerk.

Bislang lag der Schwerpunkt der Aktivitäten des Hilfswerkes bei der Firmvorbereitung im Printbereich. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie habe aber die Bedeutung von zeitgemäßen Formen digitaler Glaubenskommunikation deutlich gemacht, ergänzt Heese: „Eine Firmvorbereitung, die der digitalen Lebenswelt junger Menschen gerecht wird, bedeutet weit mehr als eine nette Präsenz auf Instagram, die Kommunikation via E-Mail oder das Abhalten von Videokonferenzen. Neben der App werden wir die katechetischen Materialien zur Firmaktion aber auch weiterhin in gedruckter Form und in gewohnt hoher Qualität zur Verfügung stellen.“

Die neue App richtet sich bundesweit insbesondere an alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden in der Firmpastoral sowie an alle Firmbewerberinnen und Firmbewerber. „Die Firmvorbereitung ist eine wichtige Phase des Erwachsenwerdens. Hier braucht es in der Glaubensbildung auch neue Zugänge für junge Menschen. Und das leistet die App. Sie schafft einen leichten und zeitgerechten Zugang. Mit Hilfe spielerischer Elemente können zum Beispiel Inhalte attraktiv und motivierend vermittelt und erarbeitet werden“, wird der Generalsekretär des Bonifatiuswerkes, Monsignore Georg Austen in der Mitteilung zitiert.

Die App wurde praxisnah mit Jugendlichen sowie mit Katechetinnen und Katecheten entwickelt und bietet laut Bonifatiuswerk viele Funktionen. So kann beispielsweise über die App in den Firmgruppen kommuniziert werden. Außerdem enthält die App Informationen über Wettbewerbe für die Jugendlichen, eine Kalenderfunktion, Gebete, Organisationshilfen für die Firmgruppen vor Ort, jugendgerechte spirituelle Impulse zur Sakramentenvorbereitung, umfangreiches katechetisches Material sowie Informationen zum Bonifatiuswerk und den Firmprojekten des Hilfswerks.

Monsignore Austen betont, dass die App hohen datenschutzrechtlichen Standards gerade auch im Hinblick auf die Nutzerinnen und Nutzer gerecht werde. Das Bonifatiuswerk, für dessen Kinder- und Jugendhilfe die Neugefirmten unter dem Motto „Mithelfen durch Teilen“ jedes Jahr Spenden sammeln, will mit der App den Prozess der Digitalisierung in der Kirche mitgestalten und als verlässlicher Partner für die Pastoral eine zeitgerechte Firmvorbereitung unterstützen.

Wer die neue App kennenlernen möchte, kann ab sofort einen Termin für ein kostenfreies Webinar im März über die Seite www.bonifatiuswerk.de/firmapp buchen. Diese Termine stehen zur Auswahl: 14. März um 19 Uhr, 16. März um 16 Uhr, 20. März um 9 Uhr und 29. März um 14 Uhr.