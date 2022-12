Paderborner Brüderkrankenhaus sucht weitere Ehrenamtliche

Anderen Menschen ein wenig der eigenen Zeit schenken: Auch im Brüderkrankenhaus St. Josef in Paderborn machen dies Ehrenamtliche. Sie unterstützen Erkrankte im Klinikalltag, sprechen mit ihnen. Wie wichtig dieser Dienst ist, verdeutlicht das Brüderkrankenhaus am Tag des Ehrenamtes und sucht Interessierte.

Wer im Krankenhaus liegt und keinen Besuch bekommt, hat es schwer. Denn manchmal ist der Redebedarf groß. Zum Beispiel, wenn eine Diagnose niederschmetternd ist oder die Heilung nicht verläuft wie geplant. Im manchmal hektischen Stationsalltag bleiben zudem Dinge unerledigt und sind alleine zu beschwerlich: Wasser holen, eine Illustrierte besorgen, der kurze Spaziergang auf dem Stationsflur.

Cornelia Rappe leitet den ehrenamtlichen Besuchs- und Begleitdienst des Brüderkrankenhauses St. Josef Paderborn seit 15 Jahren. Sie weiß, wie Ehrenamtliche Patienten helfen können. „Manchmal reicht es, nichts zu sagen und einfach zuzuhören oder auf Wunsch ein gemeinsames Gebet zu sprechen oder eine Kerze in der Kapelle anzuzünden“, sagt sie.

Rappe möchte zudem am Tag des Ehrenamtes daran erinnern, wie wichtig dieser Dienst ist: „Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter geben Orientierungshilfe – sowohl im Gespräch am Patientenbett, als auch bei der Aufnahme zu geplanten Behandlungen. Dann begleiten sie neu aufgenommene Patientinnen und Patienten von der Krankenhauspforte aus und bringen sie in ihre Zimmer, zu den Ambulanzen oder zu den Untersuchungsräumen“, so Rappe.

Ehrenamtliche tauschen sich regelmäßig aus

Die Gruppe der Ehrenamtlichen trifft sich auch regelmäßig zum Erfahrungsaustausch. Das sei wichtig, so Rappe, um die eigene Arbeit weiterzuentwickeln und mit belastenden Situationen besser umgehen zu können. Rappe: „Wir arbeiten unter anderem eng mit der Seelsorge zusammen.“ Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden zudem in folgenden Themen geschult: Grundlagen der Kommunikation und Gesprächsführung, Krankheitserleben und -bewältigung, Hygiene im Krankenhaus, Datenschutz und Schweigepflicht sowie Spirituelles. Bevor sie alleine zu den Patienten gehen, hospitieren sie bei erfahrenen Kollegen.

Wer sich für diesen Dienst interessiert, benötigt etwa zwei bis drei Stunden Zeit in der Woche. Interessierte können sich bei Cornelia Rappe melden, per E-Mail an [email protected] oder unter Tel. 0176/60834217. Weitere Informationen gibt es im Internet: www.bk-paderborn/bkp/ueber-uns/ehrenamt