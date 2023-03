Paderborner Königspaar kocht höchstpersönlich

Die Idee kam von den beiden Majestäten Stefanie Nötges und Dennis Happe, die mit dieser Aktion einen gemeinnützigen Beitrag leisten wollen. „Wir möchten die Chance unserer öffentlichen Position nutzen und Gutes für die Menschen in unserer Heimat tun“, berichtet Königin Stefanie Nötges.

Domprobst Joachim Göbel war von der Idee sofort begeistert und stellte die Verbindung zu Andreas Weber her, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins „Unser Hochstift rückt zusammen“, der das Gasthaus Pader-Mahlzeit betreibt. „Die Aktion ist sehr gut angekommen, es hat allen sehr gut geschmeckt“, freut sich Weber über die Rückmeldungen der Gäste.

Bereits am Vortag des Essens wurde gekocht. „Für 180 Personen ein 3-Gang-Menü zu planen und zu kochen war eine neue Herausforderung“, berichtet König und Hobbykoch Dennis Happe. Für dieses Vorhaben hat das Liborianum, um Küchenleitung Dennis Matschke, seine Küche zur Verfügung gestellt. „Ohne die Unterstützung und das Equipment wäre diese Aktion nicht umsetzbar gewesen“, bedankt sich Happe beim Liborianum.

Der PBSV-Hofstaat hat für Bedürftige in Paderborn gekocht. Foto: PBSV

Das 3-Gang Menü bestand aus einer Rindfleischsuppe, Schweinemedaillons an Balsamico-Schalotten-Rotwein Soße, mit Prinzessbohnen im Speckmantel und schwedischen Kartoffeln, sowie einem Himbeer-Quark-Dessert mit karamellisierten Mandeln.

Von Einkauf, über das Zubereiten, Servieren und Spülen gehört in der Gastronomie alles dazu. So wurden die Gäste in der Pader-Mahlzeit vom Hofstaat professionell an ihren Plätzen bedient. Ein Novum, was aber mit der Personalstärke des gesamten anwesenden Hofstaats ohne Probleme umsetzbar war.

„Es ist großartig, wenn es den Gästen schmeckt und wir ihnen den Sonntag etwas schöner machen können“, freuten sich Dennis Happe und Stefanie Nötges mit dem gesamten Hofstaat, der die Aktion selbst organisiert und finanziert hat.