Oberst Spieker betont das Ehrenamt

Den Großen Verdienstorden des Paderborner-Bürger-Schützenvereins am Band tragen jetzt: (von links) Markus Driller, Christoph Plass, Peter Voss, Frank Deitelhoff, Karl Stratmann, Andreas Göbel, Ulrich Hofmann und Bernhard Riedel

Oberst Thomas Spieker hielt im Anschluss an das Präsentieren des Adlers im Kugelfang am Schützenhof seine traditionelle Ansprache an das gesamte Bataillon und wies dabei darauf hin, dass „ohne das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder das Schützenfest nicht möglich ist“. Neben den Ehrungen der Mitglieder wurde auch der Verstorbenen der fünf Kompanien des PBSV gedacht.