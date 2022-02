Alle drei Jahre treffen sich die Mitglieder des PBSV zum Wahl-Marathon. In geheimer Abstimmung wählen sie zunächst in den fünf Kompanien ihre Vorstandsmitglieder: Hauptmann, Oberleutnant, Feldwebel, Fähnrich sowie vier oder fünf Leutnante je nach Kompaniegröße. Einschneidende Änderungen sind am Sonntag, 6. März, nur in einer Kompanie zu erwarten.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen