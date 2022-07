Paderborner Bürger-Schützenverein zeichnet langjährige und verdiente Mitglieder aus

Den Großen Verdienstorden des Paderborner-Bürger-Schützenvereins am Band tragen jetzt: (von links) Markus Driller, Christoph Plass, Peter Voss, Frank Deitelhoff, Karl Stratmann, Andreas Göbel, Ulrich Hofmann und Bernhard Riedel

Oberst Thomas Spieker hielt im Anschluss an das Präsentieren des Adlers im Kugelfang am Schützenhof seine traditionelle Ansprache an das gesamte Bataillon und wies dabei darauf hin, dass „ohne das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder das Schützenfest nicht möglich ist“. Neben den Ehrungen der Mitglieder wurde auch der Verstorbenen der fünf Kompanien des PBSV gedacht.

Folgende Orden wurden verliehen:

Großer Verdienstorden des PBSV am Band: Markus Driller, Christoph Plass (Heide); Peter Voss, Frank Deitelhoff (Maspern); Karl Stratmann, Andreas Göbel (Königsträßer); Ulrich Hofmann, Bernhard Riedel (Kämper)

Mit dem Bataillonsverdienstorden wurden ausgezeichnet: (von links) Lothar Braun, Sylvester Galonska, Dietmar Ilskens, Siegfried Großmann, Hans-Peter Jacobi und Adolf Heinrichsdorf. Foto: Kevin Müller

Bataillonsverdienstorden: Lothar Braun, Sylvester Galonska (Heide); Klaus Möhring, Ernst Brinkmann (Mas­pern); Siegfried Großmann, Dietmar Ilskens (Königsträßer); Dr. Torsten Gröning, Josef Hepers, Christian Schuck, Robert Poggenpohl (Western); Hans-Peter Jacobi, Adolf Heinrichsdorf (Kämper)

Schülerprinzessin: Franziska Müller. Jugendprinzessin: Carlotta Holtey (beide Königsträßer)

Jugendverdienstorden des PBSV: Alexander Mönikes (Heide), Michael Bröckling (Western)

Seit jeweils 65 Jahren gehören (von links) Franz-Josef Stemberg, Heinz Röper und Bernhard Frankedem Paderborner-Bürger-Schützenverein als Mitglieder anSeit jeweils 65 Jahren gehören (von links) Franz-Josef Stemberg, Heinz Röper und Bernhard Franke Foto: Kevin Müller

Verdienstkreuz des PBSV in Gold: Paul Pawlak, Dieter Gleich, Alexander Klauke, Rolf Meier, Christoph Westermann, Thorsten Wende (Heide); Friedbert Beseler, Herbert Grothe, Rainer Kemper, Patrick Luther, Carsten Schulze (Maspern); Andreas Brandhoff, Dietmar Schwede, Jürgen Seelhorst, Frederik Driller, Thomas Brockmann, Pascal Döpker (Königsträßer); Karl-Heinz Heller, Rüdiger Uhle, Hans Temme, Horst Werner Möllmann (Western); Dietmar Knust, Frank Seipolt, Wilfried Genius, Dieter Heidenkamp, Paul-Günther Schmidt (Kämper)

Verdienstkreuz des PBSV in Silber: Georg Pitschel, Heinrich Scharf, Andre Springer, Dennis Düsterhaus, Hans-Günter Willeke, Paulina Braun, Simone Robrecht, Sarah Fuhr (Heide); Niclas Henning, Ralf Hölscher, Ralf Jakobs, Maximilian Jolmes, Werner Kemper, Oliver Koch, Jörg Leschner, Maximilian Rotsch, Marius Wasmuth (Maspern); Sascha Koch, Jörg Mennicke, Mathias Rittmann, Martin Schneider (Königsträßer); Jan Kalka, Hermann Kirchhoff, Elmar Kuhlmann, Philipp Manuel (Western); Sebastian Thöle, Michael Lohl, Fabian Pantke, Engelbert Lange (Kämper)

Auf 60 Jahre Mitgliedschaft im Paderborner-Bürger-Schützenverein blicken (von links) Karl-Josef Wibbeke, Günter Mante, Josef Kesselmeier und Josef Meier zurück. Foto: Kevin Müller

Ehrung von Jubilaren

Folgende Jubilare ehrte der PBSV: (75 Jahre) Franz Pingsmann; (70 Jahre) Karl Schilli, Kaspar Schniedermann, Ferdinand Klingenthal, Hermann Klockenkämper; (65 Jahre) Franz-Josef Stemberg, Bernhard Franke, Heinz Röper, Heinz Werner, Ferdinand Meyer, Willi Picht; (60 Jahre) Josef Meier, Josef Kesselmeier, Günter Mante, Karl-Josef Wibbeke, Klaus-Heiner Kaufmann, Franz-Xaver Killian; (50 Jahre) Karl Gockel, Dieter Jürgensmeier, Rainer Kemper, Karl-Heinz Kesselmeier, Franz Schinke, Paul Brockmann, Wolfgang Hillemeyer, Horst Bunte, Franz Düpmann, Olaf Eikermann, Herbert Hüser jun., Hans Ulrich Küting, Michael Otte, Georg Pitzschel, Franz Prior, Peter Schniedermann

Schützenfest Paderborn: Parade zu Ehren des Hofstaates Schützenfest Paderborn: Königspaar Jana Mirk und Dirk Scholl Foto: Oliver Schwabe

Paderborner Schützenfest: Großer Festumzug durch die Innenstadt zum Schützenplatz Großer Festumzug auf dem Domplatz und der Innenstadt. Foto: Oliver Schwabe