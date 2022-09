Paderborner Bürgerverein freut sich auf Norbert Röttgen

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Norbert Röttgen hält bei der Festveranstaltung des Paderborner Bürgervereins von 1864 an diesem Freitag, 30. September, die Festansprache. Anlass ist der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober.

Dr. Rudolf Wansleben, Vorsitzender des Bürgervereins, freut sich nach eigenem Bekunden sehr auf die Rede des langjährigen Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages und ehemaligen Ersten Parlamentarischen Geschäftsführers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und betont: „Die Welt hat sich seit dem Krieg in der Ukraine dramatisch verändert, ein Frieden in der Welt scheint in weiter Ferne. Die Verantwortung der Menschen in ganz Europa ist gefordert. Wir benötigen einen gemeinsamen Willen und eine möglichst große Geschlossenheit, um zu möglichst klaren Positionen zu kommen.“ Es gehe darum ein Zeichen für den Erhalt einer intakten Gesellschaft zu setzen.

Die Veranstaltung beginnt am Freitag um 18 Uhr, Einlass ist 17.30 Uhr. Anmeldungen sind möglich unter [email protected] oder unter Telefon 0171/5268794.