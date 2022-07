Paderborner Business-Coach gibt wieder Tipps

Paderborn

Sein Buch „Wissen zu Geld“ war ein großer Erfolg und wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Am 17. August bringt der Paderborner Business-Coach Oliver Pott sein neues Buch heraus. Es erscheint ebenfalls im Campus-Verlag und heißt „Sichtbar! Kunden gewinnen in einer immer lauteren Welt“. Co-Autor des Ökonomie-Ratgebers ist wieder Jan Bargfrede.

Von Dietmar Kemper