Paderborner Citymanager fordert Hilfe für den Handel

Stadt Paderborn und Werbegemeinschaft setzen ihre Kooperation in Sachen Citymanagement fort. Das hat am frühen Dienstagabend der Haupt- und Finanzausschuss bei einer Gegenstimme der AfD mit großer Mehrheit beschlossen.

Wie berichtet, ist die Kooperation jeweils auf zwei Jahre befristet und muss daher vor Ablauf jeweils verlängert werden. Carsten Büsse (SPD) lobte das Engagement des Citymanagers Heiko Appelbaum ausdrücklich und sprach sich für eine Entfristung der Kooperation aus.

Aus den Reihen der anderen Fraktionen kamen neben dem Dank für die geleistete Arbeit zahlreiche Fragen, die sie von Appelbaum beantwortet haben wollten. Eine betraf insbesondere das Thema Citylogistik – also das Be- und Entladen in der Westernstraße durch die Paketdienste. Wie Appelbaum berichtete laufe der Probebetrieb mit dem Dienstleister UPS, der für die Zustellung ein Lastenrad einsetze, sehr zufriedenstellend.

Auch mit dem wichtigsten Logistiker, dem Unternehmen DHL, stehe er im engen Kontakt. So habe DHL die Zahl der Fahrzeuge deutlich erhöht, um die Zustellung innerhalb der erlaubten Lieferzeiten gewährleisten zu können. Außerdem seien Abläufe optimiert worden und die Be- und Entladung erfolge nun in einem Zug. Trotzdem komme es weiterhin vor, so Appelbaum, dass Fahrzeuge außerhalb der Lieferzeiten in der Westernstraße unterwegs seien.

Insbesondere das Unternehmen Amazon verhalte sich äußerst stur, habe er beobachtet. Er regte die Verwaltung dazu an, hier deutlich rigoroser als bisher durchzugreifen und ordnungsrechtliche Verstöße zu ahnden. Trotzdem sei, so Appelbaum, das Problem des Lieferverkehrs auf Dauer so nicht zu lösen.

Unbürokratische Lösungen gesucht

Es werde eine innenstadtnahe Immobilie benötigt, in der man ein City-Storage mit Fahrradparkhaus, Online-Abholstation und City-Logistik unterbringen könne. Derzeit sei eine solche Immobilie aber nicht vorhanden.

Außerdem appellierte der Citymanager an Politik und Verwaltung, den Händlern das Leben nicht schwerer als nötig zu machen. Den Gastronomen habe man in der Pandemie sehr gut geholfen, in dem zusätzliche Flächen für Außengastronomie zur Verfügung gestellt worden seien. Auch der Handel brauche solche unbürokratischen Hilfen. Die derzeitigen Gebühren und Regelungen zu den so genannten Gehwegreitern (mobile Werbeflächen) sei nicht „smart“ genug. Der Handel benötige in der jetzigen Situation mehr Unterstützung und weniger Reglementierungen.