Paderborn

Die Einzelhändler in Paderborn können aufatmen: Am Samstag werden in NRW erste Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen in Kraft treten. Citymanager Heiko Appelbaum und der heimische CDU-Landtagsabgeordnete Daniel Sieveke begrüßen die Entscheidung.

Von Franz Köster