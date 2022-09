Paderborner demonstrieren nach dem Tod der Iranerin Mahsa Amini

Der Tod der Iranerin Mahsa Amini (22) hat auch in Paderborn Bestürzung ausgelöst. Am Donnerstagabend demonstrierten etwa 100 Menschen auf dem Rathausplatz. Die Polizei sprach von einem ruhigen Ablauf.

Die Demonstranten hatten sich zwischen dem Brunnen auf dem Platz sowie dem Rathaus aufgestellt. Zahlreiche ausgedruckte Fotos, zum Teil mit Informationen, hingen am Brunnen, einige Personen hielten Schilder in die Höhe, mindestens ein Teilnehmer hatte sich die iranische Flagge über die Schultern gezogen. Einige der Fotos zeigten Mahsa Amini. Blumen lagen auf dem Pflaster, Kerzen standen daneben. Immer wieder riefen Teilnehmer auf dem Platz, skandierten, klatschten. Dass die Demonstration angemeldet war, bestätigten Polizisten vor Ort.

Zeitgleich fand im benachbarten Ratssaal die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion statt. Zu Beginn der Sitzung hatte AfD-Ratsherr Alexander Lex eine Unterbrechung beantragt, damit die Ausschussmitglieder „für zehn Minuten“ der Demonstration beiwohnen können. Dagegen regte SPD-Ratsherr Franz Josef Henze an, fortzufahren und nach der Sitzung zur Demonstration zu gehen. Diesem Vorschlag stimmte der Ausschuss zu.

In der Hauptstadt Teheran waren am Montagabend Tausende Menschen zusammengekommen. Sie hatten den Tod von Mahsa Amini betrauert und Aufklärung gefordert. Mahsa Amini war am vergangenen Dienstag wegen ihres „unislamischen Outfits“ festgenommen worden. Was genau danach geschah, ist bisher unklar. Mahsa Amini war ins Koma gefallen und am Freitag in einem Krankenhaus verstorben.