Paderborner Domplatz ändert sein Gesicht

Paderborn

Für das Geschäft von Uhrmachermeister Reinhold Schlenger ist die Zeit abgelaufen. An diesem Donnerstag beginnt der Ausverkauf in dem Haus am Markt 3. Aber auf dem Domplatz ändert sich nicht nur dort etwas. Das Geschäft „Schreibkultur am Dom“ vergrößert sich und zieht in das ehemalige Schuhgeschäft Schlüter gegenüber. Vom 30. Oktober an ist es dort am Markt 7 zu finden. Und die leeren Räume des Schreibwarengeschäfts wird möglicherweise eine Weinbar füllen.

Von Dietmar Kemper