Paderborner E-Busse weitgehend robust

Paderborn

Der Padersprinter will von 2025 an nur noch emissionsfreie Antriebe beschaffen. Das hat Geschäftsführer Peter Bronnenberg in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klima und Mobilität angekündigt. Zehn bis 15 Fahrzeuge würden dann jährlich angeschafft.

Von Dietmar Kemper