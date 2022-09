Paderborner Ehrenamt präsentiert sich in der Innenstadt

Der Paderborner Aktionstag „Einfach Wir“ findet am Samstag, 17. September, bereits zum zehnten Mal statt. Von 10 bis 14 Uhr präsentieren sich Vereine, Verbände, Organisationen und private Projekte des Ehrenamtes wieder in der Paderborner Innenstadt.

Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr noch teilweise digital durchgeführt wurde, kehrt sie am Samstag wieder in die Paderborner Innenstadt zurück. Wie die Stadt Paderborn in einer Pressemitteilung bekannt gab, werden rund 30 Informationsstände vom Rathaus bis zum Westerntor die Möglichkeit bieten, sich zu informieren und Kontakte zu anderen Vereinen, Interessenten und potenziellen Förderern und Sponsoren zu knüpfen.

„Der Aktionstag ‚Einfach Wir‘ ist der Tag im Jahr, um über das Ehrenamt zu sprechen und die verschiedenen Angebote an die Menschen heranzutragen“, sagt der stellvertretende Bürgermeister Dietrich Honervogt. Im Ehrenamt gebe man nicht nur, sondern bekomme auch eine Menge zurück. „Jeder kann mitmachen, für jeden ist etwas dabei. Das ,Wir-Gefühl‘ wird durch jeden einzelnen gestärkt“, wird Honervogt in der Mitteilung der Stadt zitiert.

Der Aktionstag bringt auch in diesem Jahr die vielen Akteure des bürgerschaftlichen Engagements in Paderborn zusammen. In der Innenstadt präsentieren sich unter anderem der Marktplatz für ehrenamtliches Engagement und der Padersprinter, der über das Ehrenamt der Busbegleitung informiert. Um das Thema Kriminalprävention wird es am Stand der Kreispolizeibehörde gehen, die zudem über Mobilität informiert und eine Verkehrssicherheitsberatung anbietet.

Darüber hinaus können Interessierte beispielsweise mit dem Obolus Paderborn, dem Paderborner Bündnis gegen Depressionen e. V., Kim Soziale Arbeit e. V., der Volkshochschule, der Zeitspende Paderborn, der nase.weis Kontaktclownerie, der Paderborner Senioreninitiative, dem Kleiderstübchen DRK, der Aidshilfe Paderborn e. V., Parents for Future, dem Hospizdienst „AchtsamZeit“ oder der Tafel Paderborn e. V. und vielen weiteren Vereinen, Verbänden und Organisationen ins Gespräch kommen. Für das Musikprogramm beim Aktionstag sorgt Matthias Lüke, der am Vormittag sowohl vor dem Rathaus als auch an verschiedenen Infoständen Halt machen wird.

Durch eine Ausbildung zum Ehrenamt

„Es gibt viele Ideen in der Region, sich ehrenamtlich einzubringen. Am Aktionstag bieten wir eine sehr gute Mischung dieser vielfältigen Angebote“, so Ludwig Koch, Leiter des Sozialamtes der Stadt Paderborn. Auch der Stadtverwaltung sei das Ehrenamt sehr wichtig. „Wir bieten zum Beispiel einmal jährlich eine Seminarreihe für Menschen an, die sich in ihrer nachberuflichen Phase eine neue Herausforderung wünschen und sich ehrenamtlich engagieren möchten“, berichtet Nadine Kordtomeikel von der Anlaufstelle für ehrenamtliches Engagement. Die nächste kostenlose Ausbildung des bundesweiten Modellprogramms „EFI“ (Erfahrungswissen für Initiativen) beginnt am 21. September. Weitere Informationen gibt es unter den Telefonnummern 05251/ 8811256 und 05251/8811255.

Veranstaltet wird der Aktionstag von der Abteilung„ Soziale Teilhabe“ der Stadt Paderborn in Kooperation mit dem Marktplatz für ehrenamtliches Engagement, dem Padersprinter und der Kreispolizeibehörde.