Paderborner Ehrenringträgerin Paula Hermes verstorben

Paula Hermes, Ehrenringträgerin der Stadt Paderborn, ist am Sonntag im Alter von 97 Jahren verstorben. Das bestätigte die Familie auf Anfrage. Die Paderbornerin war unter anderem mehr als 35 Jahre im Stadtrat aktiv und hatte das Amt der stellvertretenden Bürgermeisterin inne. Für ihr ehrenamtliches wie soziales Wirken ist sie mehrfach ausgezeichnet worden. Sie wird am Montag, 13. Februar, beerdigt.

Die CDU-Kommunalpolitikerin wurde am 16. Oktober 1925 in Paderborn geboren. Die Diplom-Verwaltungswirtin war hauptberuflich beim Arbeitsamt tätig. Doch auch ehrenamtlich brachte sie sich ein: 1964 wurde sie erstmals in den Stadtrat gewählt. Bis ins Jahr 1999 gehörte sie dem Gremium an. Von 1989 bis 1992 war sie außerdem stellvertretende Bürgermeisterin. In all den Jahren setzte sie sich vor allem für die sozialpolitischen Themen ein. Der ehemalige Bürgermeister Heinz Paus, der von 1999 bis 2014 das Amt bekleidete, bezeichnete Paula Hermes einst als das sozialpolitische Gewissen der Stadt.