Paderborner Einzelhandel kommt auf den Prüfstand

Stadt will Konzept überarbeiten

Paderborn

An welchen Standorten im Paderborner Stadtgebiet darf sich Einzelhandel in welcher Größe ansiedeln? Und wo darf der Handel was verkaufen? Diese Fragen beantwortet das Paderborner Einzelhandels- und Zentrenkonzept. Das soll nun novelliert werden.

Von Ingo Schmitz