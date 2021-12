Paderborner Erzbischof: Kirche muss Farbe bekennen

Der Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker hat den Auftrag der Kirche betont, zu aktuellen Fragen in der Welt Stellung zu beziehen. „Sollen wir uns abriegeln gegen diese Welt, wie immer sie sein mag, um hinter verschlossenen Türen weiter zu glauben?“, sagte Becker laut Predigttext an Heiligabend im Paderborner Dom.

Zugleich warnte er vor einer unkritischen Anpassung an den Zeitgeist. Und auch im „vielbeschworenen Pluralismus“ diene es niemandem, wenn alle zum Verwechseln ähnlich seien. Es komme vielmehr darauf an, Farbe zu bekennen, „und dies nicht nur im Wort, sondern im Lebenszeugnis, mitten in der Welt“, unterstrich der Erzbischof.

Es sei die wesentliche Botschaft der Christnacht, dass Gott zu den Menschen gehe und das Leben aus menschlicher Perspektive lebe, sagte Becker weiter. Gott komme nicht als strahlender Held zur Welt, er sei nicht von „oben herab“. Gott begegne auf Augenhöhe, von Mensch zu Mensch.