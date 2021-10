Paderborner Faethe-Labor: Streik wird fortgesetzt

Streik beim Faethe-Labor geht in die fünfte Woche. Die Gewerkschaft NGG ruft die Beschäftigten weiter zum Streik auf. Die Gewerkschaft fordert einen Tarifvertrag, deutliche Lohnerhöhungen auf mindestens 16,50 Euro in der Stunde und eine Corona-Prämie.

Der Arbeitgeber hülle sich weiterhin in Schweigen und habe noch keine Reaktion erkennen lassen, schreibt die NGG in einer Mitteilung. Man habe den Geschäftsführer mehrfach zu Tarifverhandlungen aufgefordert, aber eine Antwort gebe es auch nach vierwöchigem Streik nicht, so NGG-Geschäftsführer Thorsten Kleile. Auch öffentlich verweigere der Arbeitgeber jegliche Stellungnahme.

Das Faethe-Labor ist vor allem für den Nahrungsmittelproduzenten Stute in der Qualitätskontrolle tätig. Am vergangenen Mittwoch hatten die Beschäftigten ihren Streik erstmals in der Öffentlichkeit durchgeführt und vor dem Rathaus ein Zeichen gegen Lohndumping beim Faethe-Labor und der Firma Stute gesetzt.