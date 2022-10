Paderborner FDP fordert Beendigung des Verkehrsversuchs

Erprobungsradweg an der Detmolder Straße

Die Liberalen im Paderborner Stadtrat haben einen Antrag für die Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klima und Mobilität formuliert, der am kommenden Dienstag, 25. Oktober, tagt. Ob er eine Mehrheit bekommt, ist mehr als fraglich. Der Verkehrsversuch, der mehrheitlich beschlossen worden ist, ist auf ein halbes Jahr angelegt und war im Juli gestartet. Aktuell läuft noch bis Sonntag, 6. November, eine Online-Umfrage unter allen Verkehrsteilnehmern.

Die Paderborner Liberalen wollen die Umfrage nicht abwarten und meinen: „Der Verkehrsversuch hat in den vergangenen Monaten zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs auf der Detmolder Straße und darüber hinaus zu negativen Auswirkungen in Bezug auf die verkehrliche Belastung der umliegenden Straßen geführt.“

Nach Meinung von Alexander Senn und Anke Zillmann, die den Antrag an den Ausschuss unterzeichnet haben, habe es zudem etliche Rückmeldungen der ortsansässigen Betriebe gegeben. Dabei sei deutlich geworden, dass der Erprobungsradweg die Firmen stark belaste, so die FDP. In aktuell schwierigen wirtschaftlichen Zeiten seien diese Belastungen nach Ansicht der FDP „nicht zumutbar“.

Ferner ist die FDP der Meinung, der Verkehrsversuch sei unter „falschen Vorzeichen und Annahmen“ beschlossen worden. „Das zugrunde liegende Gutachten betrachtet nicht die Schließzeiten des Bahnübergangs und damit nicht die hier entstehenden Wechselwirkungen. Seitens der Beschlussvorlage wurde jedoch zumindest der Eindruck erweckt, dass die gesamte Strecke Teil des Gutachtens war. Dies ist jedoch nicht der Fall“, heißt es im Antrag.

Die Stadtverwaltung teilte gegenüber dieser Zeitung mit: „Erkenntnisse über Gründe für einen sofortigen Abbruch liegen weder unserem Straßen- und Brückenbauamt noch der Verkehrssicherung des Ordnungsamtes sowie der Polizei vor. Insofern müsste ein neuer politischer Beschluss erfolgen.“ Ob es dazu im Mobilitätsausschuss in der kommenden Woche kommt, ist aber sehr fraglich.

Bereits im August hatte die Mittelstandsvereinigung der CDU ein sofortiges Ende des Erprobungsradweges gefordert und war damit auf viel Kritik gestoßen. Die Grünen warfen der MIT „eine rückwärtsgewandte Autoperspektive“ vor, die Initiative für Radfahrende in Paderborn (Radini) vermutete, die Befürworter des Versuchsabbruchs hätte übersehen, „dass die Zeiten sich gewandelt haben“.