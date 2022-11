Paderborner Feuerwehr findet Leiche auf Waggon

Weitere Einsätze in Schloß Neuhaus und Benhausen

Paderborn

Die Paderborner Feuerwehr ist am Montagnachmittag bis in die Abendstunden bei vier Einsätzen im Dauerstress gewesen. Ein Einsatz endete tragisch: Auf einem Güterwaggon, der in der Nähe des Hauptbahnhofs abgestellt war, fanden die Einsatzkräfte einen brennenden menschlichen Körper. Für das Opfer kam nach Angaben der Polizei jede Hilfe zu spät.

Von Ingo Schmitz