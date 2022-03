Paderborner Feuerwehr und Rettungsdienst am Samstag im Dauereinsatz

Ein Verkehrsunfall, ein Küchenbrand und ein Kaminbrand haben am Samstag die Paderborner Feuerwehr und den Rettungsdienst in Atem gehalten. Bei dem Unfall auf der Wewerstraße wurden nach Angaben der Feuerwehr fünf Personen verletzt. Bei einem der Brände musste eine Person mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Samstag musste die Paderborner Feuerwehr zu mehreren Einsätzen ausrücken.

Um kurz nach 17 Uhr ereignete sich am Samstag ein Auffahrunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Die Unfallstelle befand sich nach Angaben der Feuerwehr auf der Wewerstraße zwischen Elsen und Wewer in Höhe einer Pferdepension. Die beteiligten Fahrzeuge waren mit insgesamt fünf Personen besetzt, darunter zwei Kinder im Alter von sieben und zehn Jahren.

Nach Einschätzung des Rettungsdienstes und Sichtung durch den nachgeforderten Notarzt wurden bei dem Unfall zwei Personen schwer und drei Personen leicht verletzt. Alle Fahrzeuginsassen wurden Paderborner Krankenhäusern zugeführt. Zum Unfallhergang und Ursache gab es von der Polizei zunächst keine näheren Angaben.

Zimmerbrand in die Straße „Haterbusch“

Kurz nachdem die Einsatzkräfte den Unfalleinsatz abgeschlossen hatten, wurde die Feuerwehr Paderborn um 18.12 Uhr zu einem Zimmerbrand in die Straße „Haterbusch“ in der Nähe der Elsener Straße alarmiert.

„Da nicht auszuschließen war, dass sich noch Personen in der betroffenen Wohnung befanden, wurden neben der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache Nord die ehrenamtlichen Einheiten Stadtmitte, Stadtheide, Elsen und Sande alarmiert. Auch die Drehleiter der Rettungswache Süd rückte aus“, heißt es im Bericht der Feuerwehr.

Als die Feuerwehr eintraf, drang Rauch aus einem Fenster im ersten Obergeschoss. Anwohner berichteten, dass es in der Wohnung zu einem Küchenbrand gekommen war, den sie selbst gelöscht hätten. Dabei zogen sich zwei Bewohner nach Angaben Rauchgasvergiftungen zu. Eine Person musste in ein Paderborner Krankenhaus eingeliefert werden. Für die zweite Person war nach ärztlicher Untersuchung ein Transport in ein Krankenhaus nicht notwendig.

Kaminbrand in der Josef-Schröder-Straße

Um 20.47 Uhr wurde die Feuerwehr Paderborn erneut zu einem Brandeinsatz alarmiert. In der Josef-Schröder-Straße war es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Kaminbrand gekommen. Bei Eintreffen der Feuerwehr flogen Funken aus dem Kamin. Umgehend wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht und die Reinigung des Kamins eingeleitet. Gleichzeitig wurde ein Löscheinsatz vorbereitet und die Wohnungen kontrolliert.

Dabei stellten die Einsatzkräfte im ersten Obergeschoss Rauch fest. Die beiden Bewohnerinnen wurden vom Rettungsdienst versorgt, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

„Zwischenzeitlich wurde über die Drehleiter der Kamin gereinigt. Der noch glimmende Ruß wurde unter Atemschutz durch einen Angriffstrupp ins Freie verbracht und endgültig abgelöscht“, heißt es im Bericht der Feuerwehr.

Nach Abschluss aller Maßnahmen konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.