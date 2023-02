Paderborner Forum der Religionen hat neues Sprecherteam

Das Sprecherteam hat die Aufgabe, die Sitzungen des Forums zu leiten und die Anliegen des Forums in der Öffentlichkeit zu vertreten. Des Weiteren fungiert es als Ansprechpartner für Anfragen von außen. Das Sprecherteam werde für die Dauer von einem Jahr gewählt, heißt es in der Mitteilung des Forums weiter, das eine Plattform des Dialogs der in Paderborn ansässigen Religionsgemeinschaften ist.

„Wesentliche Ziele sind die Förderung des Kennenlernens und des Austausches der Religionen und Konfessionen untereinander sowie das Vorleben von Respekt und Achtung im Umgang miteinander“, schreibt das Forum in einer Pressemitteilung.

Es verstehe sich als ein lokales gesellschaftlich engagiertes Bündnis in Paderborn und möchte das friedliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Religionen und Kulturen in Paderborn fördern. Die Vielfalt der Menschen, die in Paderborn leben, werde dabei als Bereicherung gesehen. Das Forum der Religionen stehe für eine Wertschätzung dieser Unterschiedlichkeit. Bei bestimmten Anlässen vertritt das Forum der Religionen die gemeinsamen Anliegen seiner Mitglieder auch öffentlich.

13 Religionen und Konfessionen im Forum vertreten

Derzeit sind nach eigenen Angaben im Forum der Religionen Paderborn 13 Religionen und Konfessionen vertreten: Alevitische Gemeinde Paderborn, Ananda Marga Pracaraca Samgha e.V., Bahá’í – Religion, Buddhistische Sangha Paderborn, Evangelischer Kirchenkreis Paderborn, Jüdische Kultusgemeinde Paderborn, Katholische Kirche im Dekanat Paderborn, Neuapostolische Kirche NRW – Bezirk Paderborn, Schura – Rat der Paderborner Muslime, SC Aleviten e.V., Sikh-Gurdwara, Serbisch-Orthodoxe Gemeinde, Syrisch-Orthodoxe Gemeinde St. Aho. Beratend unterstützt wird das Forum der Religionen Paderborn durch die Integrationsagentur im Caritasverband Paderborn

Weitere Informationen sind zu finden unter: www.dekanat-pb.de/interreligioeser-dialog/