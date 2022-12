Paderborner führen ein besonderes Tagebuch

„In dem Programm geht es darum, sich damit zu befassen, wieviel man trinkt, wann man trinkt und was einem das Trinken bedeutet“, erläutert die Diplomsozialarbeiterin Veronika Balz. Sie arbeitet in der Beratungsstelle für Alkohol und sonstige Suchtfragen und machte sich im März 2020 in einer Ausbildung mit dem Programm „Kontrolliertes Trinken“ vertraut.

Das machte sie also in einer Zeit, als die Corona-Pandemie anlief und zu sozialer Isolation führt. Sie kann erfahrungsgemäß zu vermehrtem Alkoholkonsum verführen, um Probleme „wegzusaufen“. Als eine heikle Phase gilt eben auch Weihnachten. Alkohol gehört bei vielen Familienfeiern wie selbstverständlich dazu, und andererseits neigen diejenigen, die einsam sind, dazu, ihren Frust mit Bier, Sekt, Wein und Korn zu ertränken.

WHO warnt vor mehr als 0,5 Liter Bier täglich

Im Kreis Paderborn haben schätzungsweise 25.000 Menschen einen mindestens riskanten Umgang mit Alkohol. Das ist eine aus deutschlandweiten Angaben regional heruntergebrochene Zahl. Unter den Arbeitnehmern haben etwa fünf Prozent ein Alkoholproblem. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hält bei Männern einen Alkoholkonsum von 0,5 Liter Bier oder 0,2 Liter Wein für akzeptabel, aber dies wohlgemerkt nicht an jedem Tag. Bei Frauen ist die Dosis mit 0,25 Liter Bier und 0,1 Liter Wein niedriger.

Nur ein Glas und plötzlich ist die Flasche leer

Welche Warnzeichen für ein problematisches Trinkverhalten gibt es? „Wenn ich mir vornehme, nur ein Glas zu trinken, und am Ende trinke ich die ganze Flasche aus“, nennt Veronika Balz ein Beispiel. Ober wenn jemand sich vornehme, an einemTag gar nicht zu trinken, aber dann seine Gedanken permanent darum kreisten, dass er eigentlich gern trinken würde. Kritisch werde es, wenn jemand gezielt die angstlösende Wirkung von Alkohol nutze, wenn er also trinke, damit es ihm vermeintlich besser gehe, erläutert die Diplomsozialarbeiterin. Auslöser könnten Ärger bei der Arbeit, Probleme mit bestimmten Personen oder auch Depressionen sein.

Das Programm „Kontrolliertes Trinken“ geht dem auf den Grund. Es richtet sich an Menschen ab 18, die beim Trinken eine innere Unzufriedenheit begleitet. Geklärt werden Fragen wie: Was steckt hinter meinem Trinkverhalten? Welche Bedürfnisse stille ich damit? Warum muss ich zuhause „nachtanken“, obwohl ich doch in der Kneipe gerade erst zwei Bier getrunken habe?

Teilnahme kostenlos

Die Teilnahme an dem Programm ist kostenlos, es wird auch niemand gezwungen, seine Anonymität aufzugeben. Ein Besuch beim Arzt oder gar eine Einweisung sind ebenfalls nicht erforderlich. Ist jemand nach dem Vorgespräch im Caritasverband weiter willens, das Programm zu absolvieren, folgen insgesamt zehn Treffen. Statt die Einzelgespräche vor Ort (Im Ükern 13) zu führen, ist auch eine videobasierte Beratung möglich.

Wer Interesse hat, kann sich unter der Telefonnummer 05251/8891120 melden oder in eine der beiden offenen Sprechstunden gehen, dienstags von 9 bis 10 und donnerstags von 14 bis 16 Uhr. Sprechstunden gibt es übrigens nicht nur in Paderborn. In Bad Lippspringe besteht dazu dienstags von 14 bis 15 Uhr Gelegenheit, in Delbrück dienstags von 14 bis 17 Uhr und in Büren montags von 14 bis 16 Uhr.

Wer es mit Hilfe des Programms schafft, seinen Alkoholkonsum zu reduzieren, stehe anschließend, so Veronika Balz, vor einer neuen Herausforderung: „Wie sage ich Freunden und Bekannten, dass ich nicht mehr oder nicht mehr so viel trinken will?“ Aber auch in diesem Fall kann der Caritasverband Tipps geben.