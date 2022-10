Paderborner Gesamtschule Friedrich-Spee bringt Nachhaltigkeit in den Schulalltag

Bereits seit der Gründung der Gesamtschule Friedrich-Spee war der Nachhaltigkeitsgedanke ein Teil des Schulalltags. Schon in den letzten Jahren gab es viele Bemühungen eine nachhaltige Bildung in den Unterricht mit einfließen zu lassen. Durch das Projekt „Lernen im Grünen“ soll dies erweitert werden.

Der Projektname beschreibt dabei nicht nur die Lage der Schule, die von vielen Pflanzen und Grünanlagen umrahmt ist. Vielmehr geht es darum, dass die Schülerinnen und Schüler eine positive Einstellung zum nachhaltigen Lernen sowie Leben entwickeln. Als Grundlage dienen dazu 17 Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung.

Der Hauptkooperationspartner ist der Naturschutzbund Kreisverband Paderborn. Passend dazu laufen in der Schule viele Projekte in unterschiedlichen Fächern. So werden Nisthilfen für heimische Vögel eingerichtet und der Schulgarten wurde auf eine naturnahe Bepflanzung mit Beerenbüschen, Apfelbäumen oder Sanddorn umgebaut. Das bietet Essbares, aber auch vielen Insekten und Vögeln eine Heimatstätte.

Ein derzeit großes Projekt an der Friedrich-Spee-Gesamtschule wird von der Hauswirtschaftslehrerin Elisabeth Rode und der Biologielehrerin Merle Mehlert geleitet. Zusammen gründeten sie eine Schüler-Firma zur Erzeugung von Honig, Marmeladen und Fruchtsäften. Das Produzierte möchten sie gerne auf regionalen Märkten verkaufen. Der Honig kostet 7 Euro, ein großes Glas Marmelade 3 Euro.

Es werden Sorten wie Kirsch-Cola, Pflaumen-Zimt oder auch Holunder angeboten. Für die Marmeladenproduktion werden dabei ausschließlich gesammelte Gläser wiederverwertet. Alles wird in einer entspannten Atmosphäre gemeinsam mit den Schülern produziert, wodurch alle Schritte zur Herstellung der Produkte direkt erlernt werden.

Die Produktion des Schulhonigs hat ihren Ursprung in der Bienen-AG der Schule. Der Fokus liegt darauf, dass Erfahrungen und Lernprozesse mit Bienen erforscht und gesammelt werden: von der Verhaltensweise und der richtigen Pflege bis zu dem sicheren Umgang. Es geht darum, dass die Schüler einfach mal ausprobieren und lernen können, dass ein nachhaltiges Leben nicht nur für die Umwelt fördernd ist, sondern auch Spaß machen kann.