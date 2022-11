Paderborner Goldschmiede Asmis feiert 50-jähriges Jubiläum

Paderborn

Die Zahl der Betriebe in der Paderborner Fußgängerzone, die auf mehrere Jahrzehnte Firmengeschichte zurückblicken können, wird kleiner. Umso größer ist die Freude bei der Goldschmiede Asmis. In diesem Jahr feiert das Traditionsunternehmen seinen 50. Geburtstag. Nils-Christian Asmis, der die Goldschmiede 2011 von seinem Vater Christian übernommen hat, wirft gerne einen Blick in die Historie, hat aber auch Pläne für die Zukunft.