Paderborner Gutscheinkarte ein Erfolg

Paderborn

Keine Idee für ein passendes Geschenk zum Geburtstag oder zu Weihnachten? In Paderborn greifen viele Kunden in einem solchen Fall zur Gutscheinkarte. Seit drei Jahren schon ist der digitale Gutschein am Markt und ist in der Zwischenzeit zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor für den Handel geworden. Trotz Corona-Krise hat die Werbegemeinschaft bisher insgesamt 62.500 Karten im Wert von fast zwei Millionen Euro ausgestellt, berichtet Geschäftsführer Uwe Seibel. Die Zielmarke für 2022 ist noch höher gesetzt.

Von Ingo Schmitz