Paderborner Gymnasium unterrichtet zweisprachig

Erdkunde und Geschichte auf Englisch? Am Pelizaeus-Gymnasium wird es ab dem kommenden Schuljahr 2023/24 genau dieses Angebot geben. Als erstes innerstädtisches Gymnasium bietet Paderborns größte Schule eine bilinguale Profilklasse ab Stufe 5 an.

Erdkunde und Geschichte auch in Englisch als neues Angebot am Pelizaeus

Eltern können entscheiden, ihr Kind für eine sogenannte „Bili-Klasse“ (Bilinguale Klasse) am Pelizaeus-Gymnasium anzumelden. „Schule und Unterricht müssen modern und zeitgerecht sein“, sagt Schulleiter Dr. Peter Lütke Westhues zum neuen Konzept, das neben dem herkömmlichen Unterricht einen bilingualen Zug vorsieht.

Wie Lütke Westhues mitteilt, bekommen die Schülerinnen und Schüler in der Profilklasse in der Jahrgangsstufe 5 und 6 zunächst eine zusätzliche Englischstunde, um die Basis für den zweisprachigen Unterricht in Erdkunde (ab Klasse 7) und Geschichte (ab Klasse 8) zu legen. Die Kinder der bilingualen Klasse erhalten zudem eine Stunde mehr Erdkunde-Unterricht in Klasse 7 und in der Klasse 8 eine zusätzliche Geschichtsstunde. In den folgenden Jahrgängen wird der Erdkunde- und Geschichtsunterricht in der Profilklasse durchgehend in der Zweitsprache unterrichtet, allerdings mit der regulären Stundenzahl.

Globalisierte Welt

Das Thema Zweisprachigkeit ist nicht ganz neu am Pelizaeus-Gymnasium. „In der Jahrgangsstufe 8 wurde Geschichtsunterricht bilingual parallel zum herkömmlichen Geschichtsunterricht angeboten“, berichtet Ann-Kristin Bluhm-Brülke, die neben Englisch und Spanisch das Fach Geschichte unterrichtet. Ein zweites Pilotprojekt „Erdkunde bilingual“ wurde von Englisch- und Erdkundelehrerin Angelina Rose in der Jahrgangsstufe 9 durchgeführt. Die beiden Fremdsprachenlehrerinnen des Pelizaeus-Gymnasiums sind überzeugt, dass Kinder durch den bilingualen Unterricht bereits zu einem frühen Zeitpunkt lernen, Englisch als Arbeitssprache zu nutzen.

Schulleiter Lütke Westhues freut sich, dass Schülerinnen und Schüler künftig das zweisprachige Angebot an seiner Schule nutzen können. „In unserer globalisierten Welt wird die Fähigkeit, Fremdsprachen anzuwenden, immer wichtiger. Insbesondere die englische Sprache ist für den inhaltlichen Dialog unverzichtbar“, begründet Lütke Westhues das neue Bildungsangebot am Pelizaeus-Gymnasium.

Ausführliche Informationen zur „Bili-Klasse“ erhalten interessierte Eltern am Tag der offenen Tür, der am Pelizaeus-Gymnasium am 10. Dezember stattfindet. Außerdem gibt es mehr zum bilingualen Bildungsangebot und zum Tag der offenen Tür unter www.pelizaeus.de.